斬首作戰利器？中國新一代「高速直升機」曝光 對島鏈防衛構成新變數

中國疑似測試新型高速直升機驗證機（大圖），構型雷同美軍 SB>1；小圖則為去年曝光的類 S-97 機型。影像顯示中國正加速驗證次世代旋翼機技術，意在強化快速突擊能力。（圖取自網路，The Aviationist 編輯）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國研發新一代高速旋翼機的腳步出現新進展。近期網路流傳的新影像顯示，中國疑似正在測試另一款「複合式直升機」技術驗證機，其構型明顯對標美軍塞考斯基（Sikorsky）的X2技術路線。若相關影像屬實，代表中國在高速直升機領域的研發，正從單一展示轉向系列化驗證，未來對區域空中機動能力的影響引發軍事觀察家關注。

軍事網站《The Aviationist》報導指出，影像中出現的共軸雙旋翼機種，外觀與2025 年曾曝光、類似美軍S-97「突擊者」（Raider）的機型有所不同。這款新型機體顯得更長、更纖細，且似乎換裝了新的動力系統，構型更接近美軍體積較大的SB>1「挑戰王」（ Defiant X）驗證機。

由於相關影像距離較遠且解析度有限，目前尚無法確認該機體是先前型號的改良版，或是全新開發的第二款大型驗證機。這類「複合式直升機」的核心特徵在於頂部採用兩層「共軸反轉」剛性旋翼，用來提供升力並取消尾槳，改在機尾加裝「推力螺旋槳」以實現高速平飛。

The Changhe coaxial testbed was seen again!



（via @欧阳振我86468 from Weibo） pic.twitter.com/ODTPHAAYOx — @Rupprecht_A （@RupprechtDeino） February 5, 2026

軍事觀察家評估，此類機種的任務輪廓高度傾向於「快速滲透、突擊與撤離」。相較於傳統直升機，複合式構型理論上能顯著提升平飛速度與作戰半徑，使其具備執行「垂直包圍」或「快速奪點」的能力。

這種戰力演進對於島鏈防衛而言是新的變數，因為高速直升機不僅能縮短暴露在防空火力下的時間，更能大幅壓縮防禦方的反應窗口。不過，這類機種是否會正式納入解放軍的作戰體系，仍取決於後續量產進度與各兵種的協同整合能力。

研發進程加速 仍需長期驗證

這款新型驗證機被認為是由中國航空工業集團（AVIC）旗下的昌河飛機（CAIG）主導。儘管研發節奏看似加快，但專家提醒，美軍西科斯基公司花費了近 20 年才解決剛性旋翼的震動與減重問題；中國目前流出的機型仍處於「技術驗證機」（Demonstrator）階段，其實際操作可靠性與電子控制系統的成熟度，仍有待長期觀察與獨立驗證。

