C-130HE「天干」電戰機將成孤兒機？ 軍方：爭取美方協助升級

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍將籌購10架C-130J運輸機，我國空軍目前唯一的一架C-130HE「天干機」電戰機命運也備受關注。據了解，雖然機號1351的C-130HE機在台海監控任務中立下汗馬功勞，但面對共軍近年頻繁派遣運-8、運-9等新型電戰機擾台，現有天干機的「電磁壓制能力」已顯吃力。軍方正密切評估，是否隨10架C-130J採購案，向美方爭取比照EC-130J規格，建立我國「攻勢電戰」能量。

C-130HE機外型佈滿神祕天線、甚至曾被軍迷戲稱為「長鬍子」的電戰機，服役至今已近30年，長期擔負截聽共軍訊號的「隱形防線」重任。

軍方人士分析，天干機當年由中科院研製，雖然在訊號截聽（ELINT）表現卓越，但因受限於C-130H的老舊發動機，其發電機所產生的電力已趨近飽和，「就像是用老舊發電機要跑超級電腦，電力根本不夠」。反觀美軍現役的EC-130J，其AE 2100發動機不僅提供強大動力，更能支撐耗能極大的數位干擾陣列天線，能針對敵方雷達、衛星導航系統進行大規模「斷鏈」干擾。

據了解，軍方在規劃10架新機採購時，已針對「天干機」的接替方案進行推演。由於現有機體結構逐漸老化，加上中科院開發的電戰模組面臨數位化轉型，國防部不排除向美方爭取將部分新購的C-130J「電戰化」，或是將「天干」系統升級後移植至新機。

「天干機不能只是維持，必須進化！」軍政人士感慨，面對共軍電子戰能力激增，現有H型機體的電力輸出已趨飽和。若能藉由C-130J採購案順帶引進美軍現役電戰技術，這架「天干」後繼機將能從單純的訊號蒐集，提升至強大的「防空壓制」層級，成為台海空優防禦的隱形盾牌。

