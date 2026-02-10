美軍想退退不掉？ A-10獲「關鍵升級」 裝上新大腦接軌現代戰場

隸屬美軍第422測評中隊的A-10攻擊機，其機腹下方可見新安裝的Link 16數據鏈天線。（圖：美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕被譽為「戰車殺手」的美軍A-10「雷霆Ⅱ」攻擊機（Thunderbolt II），原定將逐步退出歷史舞台，卻在退役拉鋸戰中獲得了關鍵能力補強。近期曝光的照片顯示，部分A-10已完成「Link 16」數據鏈系統的升級。這意味著這款服役超過50年的老將，終於裝上了「數位大腦」，能與F-35、F-16V等現代化戰機在同一張戰術網路上協同作戰。

A-10機背特寫畫面，位於引擎後方的黑色凸起裝置，即為此次升級的新型Link 16通訊天線。（圖：美國空軍）

據航空專業媒體《The Aviationist》報導，雖然A-10擁有強大的對地火力，但過去因缺乏現代化通訊系統，在資訊共享上常常淪為戰場孤島。此次升級的「Link 16」是一種軍用戰術數據鏈，能讓戰機在抗干擾（jamming-resistant）的環境下，與盟軍機隊、地面部隊即時交換目標資訊。

報導分析，Link 16系統能大幅降低戰場迷霧，讓A-10飛行員能看到與指揮中心（C2）及其他友軍戰機高度一致的戰場圖像。這項升級對A-10至關重要，使其從過去依賴語音溝通的傳統打法，進化為能適應現代電子戰環境的聯網節點。

外觀解密：機尾多了一根關鍵天線

對於軍事迷而言，這項升級在外觀上其實有跡可循。《The Aviationist》刊出的照片顯示，與舊款A-10相比，升級版機身出現了明顯的特徵：在引擎後方的機身頂部與底部，新增了Link 16專用的通訊天線。這與原本位於機首的TACAN導航天線不同，是識別「聯網版疣豬」的關鍵特徵。

這項升級的背後，反映了美國空軍與國會之間的角力。儘管美國空軍計畫在2026財年讓所有A-10退役，但國會透過《國防授權法案》保留了部分機隊的服役資格。

分析指出，雖然A-10無法像匿蹤戰機般穿透高強度防空網，但透過Link 16升級，它能更有效融入美軍與盟國的聯合作戰體系。這讓少數獲保留的A-10在執行密接支援任務時，能更精準地接收友軍標定的目標，大幅提升在複雜電磁環境下的生存率與互操作性。

