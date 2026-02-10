高市擬解除武器出口管制 台灣能取得軍艦、新潛艦技術？

日本海上自衛隊第六艘大鯨級（Taigei-class）潛艦「蒼鯨號」（Sogei，舷號SS 518）去年10月在川崎重工業神戶工廠舉行命名暨下水典禮。（圖：日本海上自衛隊）

〔記者羅添斌／台北報導〕日本自民黨在眾議院大選大獲全勝，在自民黨與盟友取得三分之二多數席次後，外媒觀察高市早苗首相已著手推動解除武器出口限制、修訂安保與國防政策，牽動第一島鏈的整體戰力結構，台灣要關心的是：若日本真的放寬武器出口限制，台灣能取得最上級軍艦及新銳潛艦的技術嗎？

軍方人士透露，我國目前正全力建造的「輕型巡防艦」雖能填補即時戰力缺口，但面對中共海軍日益大型化、遠洋化的威脅，日方若能釋出「最上級」（Mogami-class）護衛艦的核心技術，將成為我國海軍跨越「自動化」與「水下偵巡」瓶頸的捷徑。

軍方人士分析指出，日本有五大軍事技術領域值得我方借鏡：

一、 「最上級」護衛艦技術授權，助台海軍換代。隨著日本成功向澳洲出口「最上級」（Mogami-class）護衛艦，該艦種已成為台灣海軍汰換老舊一級艦的首選。該艦具備高度自動化與先進匿蹤設計，僅需 90 名員額即可操作，能大幅緩減台灣海軍的人力壓力。預料雙方將探討以「技術授權」模式，讓台灣在國內建造具備日本血統的新一代巡防艦。

軍方人士說，最上級艦排水量約3900至5500噸，但因導入全自動化系統與「多功能作戰中心」（CIC），編制員額僅約90人，相較於我軍同噸位軍艦需200人，能大幅緩解人力負擔。 最上級軍艦配備先進的OPY-2雷達與OQQ-25主被動聲納，具備優異的水雷反制能力與匿蹤性，特別適合在台海混亂的水下環境進行偵巡與反潛任務。

「吉井號」為海自最上級護衛艦第12艘，隨著該艦在2025年12月下水，日本後續還將籌獲噸位更大、武裝更強的放大版同型艦，持續提升水面艦隊戰力。（日本海上自衛隊X帳號）

二、大鯨級潛艦組件與鋰電池動力系統。日本潛艦的靜音能力與鋰電池技術世界領先。在「潛艦國造」（IDS）後續計畫中，台灣亟需穩定且先進的動力供應鏈。日方若是能放寬管制，允許日本廠商提供大鯨級潛艦等級的關鍵組件、聲納系統及能源管理技術，可強化台灣水下不對稱作戰能量。

三、 12式反艦飛彈增程型與源頭打擊能力。為因應區域威脅，日本研發的「12式反艦飛彈」增程型射程已突破 1,000 公里。這類具備長程巡弋與高精準度的打擊系統，正是台灣強化「源頭打擊」策略的關鍵。我國已有自製的雄三及增程雄三反艦飛彈，未來雙方可在飛彈引擎與抗電子干擾技術上進行深度交流，建構第一島鏈的共同防禦網。

四、多領域無人偵巡系統與跨國資料鏈結。在經濟安保戰略下，日本正加速開發水下無人載具（UUV）與長程偵察無人機。台灣若能引進日製無人系統，並與美、日共用偵測鏈結（Data Link），將能實現即時情報共享（MDA），提升對台海周邊異動的早期預警能力。

五、飛彈防禦體系組件供應與共同維修基地。日本已具備愛國者飛彈（PAC-3）相關零組件的生產能力。若是能在台灣設立「區域維修中心」或由日台建立共同備份機制，確保在發生大規模衝突時，台灣的防空與飛彈防禦系統能獲得來自日本的快速零件補給與技術支援。

