跨軍種通了！美軍演訓驗證資料共享 陸軍火砲接收陸戰隊感測導引開火

軍第四步兵師一名彈藥組長在「常春藤之刺 4」演習中，將射擊參數輸入團隊意識系統（ATAK）。此次演訓成功驗證了打破軍種壁壘、實現即時資料共享的可行性。（美國陸軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸軍與陸戰隊成功打破軍種壁壘。在近期「常春藤之刺 4」（Ivy Sting 4）演習中，陸軍 M777 榴彈砲首次利用陸戰隊提供的即時感測數據擊中目標，驗證了不同軍種間「數據互通」的可能性，解決了軍事史上長期存在的通訊難題。

專業軍事網站《Breaking Defense》報導，這項技術進展為美軍「聯合全域指揮管制（CJADC2）」提供了可運作的示範案例。演習中，陸軍第四步兵師首度整合陸戰隊及澳、英盟友數據，讓火砲能跨軍種接收目標參數。承包商安杜里爾（Anduril）表示，其開發的「Lattice」網格系統能連通原本不相容的設備。

演習數據顯示，此次測試包含48個作戰節點，並集成逾70個數據流。透過分布式的網格路由技術，確保前線部隊即便在遭電子干擾的環境中，仍能維持基本的資訊共享。此外，演習也測試了自動化空域管理工具，讓指揮官能直觀監測所有無人機與直升機航徑，取代過去繁瑣的人工溝通，大幅提升開火決策效率並確保空域安全。

為印太分散式作戰鋪路

相關軍事評論指出，雖然這項技術目前仍處於驗證階段，距離全面實戰化部署仍有落差，但對美軍在印太地區推動的「分散式作戰」構想具備重要參考價值。透過將各軍種通訊管道進行節點化整合，美軍正建立一個更具韌性的通訊網絡，以因應未來潛在地緣衝突中的電子戰挑戰。

雖然軍方強調 CJADC2 的最終成型仍取決於各軍種間的長期協調與制度整合，但此次演訓成功，已被視為驗證該技術路徑可行性的關鍵一步。

