蕭美琴登「樂山」看長程預警雷達 35快砲披上自製防護罩太搶眼

〔記者羅添斌／台北報導〕蕭美琴副總統昨天前往新竹地區勗勉空軍部隊，為全天候堅守崗位的空軍弟兄姊妹加油打氣，並自費購買發熱衣、砂鍋魚頭等補給品慰勞辛苦的國軍弟兄姊妹。總統府新聞稿雖未點出是哪個部隊，但從府方發佈的照片顯示，蕭副總統視導的部隊，就是位在新竹高山丶偵蒐範圍長達5000公里的長程預警雷達站。

我國的「長程預警雷達」（Surveillance Radar Program, SRP）位於新竹樂山基地，因此又稱為「樂山雷達站」，由美國雷神公司製造，2013年正式服役，當時是東亞地區唯一的一座長程預警雷達，偵蒐範圍深達中國內陸。這座陸基相位陣列雷達能遠程偵測彈道飛彈、巡弋飛彈與飛機，主要用於監控中國大陸飛彈發射，提供預警與情資，是國軍防空體系的核心。

在蕭美琴副總統完成高山基地的慰勉行程後，總統府對外發佈了新聞稿，雖然內容並點名是在哪裡的空軍部隊，但府方發佈的幾張照片卻是露出端倪。

第一張照片是蕭副總統頒發加菜金及春節禮品，由部隊的上校軍官代表接受，這位上校的左臂臂章上繡有三個大大的英文字母「SRP」，正是長程預警雷達的代稱。在第二張照片中，陪同副總統視導部隊的空軍參謀長李慶然中將，代表空軍致贈給蕭副總統一頂軍便帽，上頭繡的圖案是一頭胸前有白色V型圖案的台灣黑熊，黑熊兩手抓的分別是飛彈及戰機，代表的就是長程預警雷達鎖定敵方飛彈丶戰機之意。

第三張照片也有玄機，蕭副總統與隨行官員丶雷達站官兵一同合影，從後方的藍天景色發現，位置就是在高山上，而大合照的後方則有一台35快砲，代表的是各式防衛長程預警雷達的防空武器之一，妙的是，35快砲的座台上還罩著看似官兵自製的防護罩，研判應是部隊為了反制無人機侵擾所做的。

