陸軍淡水河防戰備演練 CM11戰車丶標槍飛彈及20機砲全出動

陸軍關渡地區指揮部聯兵1營昨日執行戰備演練，操駕CM11戰車（如圖，取自青年日報）、監偵型無人機等武器裝備，依想定狀況遂行河防任務，強化臨戰應處能量，守護國家安全。

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍關渡指揮部聯兵一營是國軍唯一全年戰備丶24小時值勤的地面部隊，針對淡水河防以實兵丶實彈擔任戰備重任，昨天在進行春節期間戰備演練時，模擬不明舟艇及飛行物突入河口等想定狀況，聯兵一營出動包括CM11戰車丶20機砲、標槍飛彈及微型監偵無人機，迅速進入戰術位置，依令完成警戒部署與火力配置，嚴密監控河口與周邊重要目標動態。

據指出，聯兵一營長期配置的戰車火力是M60A3戰車，此次演練卻換上CM11戰車，研判應是聯兵一營的M60A3戰車另有任務，或是執行戰車引擎換裝，因此軍方調來CM11戰車來補位。

請繼續往下閱讀...

官兵秉持「外防突襲、內防突變」原則，熟稔操作20機砲。（圖：取自青年日報）

軍媒青年日報今天報導指出，關指部聯兵1營昨日在淡水地區遂行春節期間戰備部隊防護演練，官兵秉持「外防突襲、內防突變」原則，模擬不明舟艇及飛行物突入河口等想定狀況，演練河防戰備部署與應處作為，熟稔各項主戰裝備操作與戰術運用，並透過兵力機動、警戒監控及火力配置等課目，強化整體防衛作戰能力。

伴隨戰備部隊長命令下達，官兵於時限內完成車輛檢整、戰備裝載、通聯測試與命令下達等行動，並即刻出動遂行作戰任務。首先由UAV組飛操手操控四軸構型的微型監偵無人機升空，實施空中偵察，即時回傳河口與周邊地形影像，協助部隊指揮官掌握敵情動態，作為兵力部署與火力運用的重要依據，展現部隊勤訓精練與科技戰力整合成果。

同時間，戰車組、20機砲組、標槍飛彈班等各組官兵，分別操駕CM11戰車、背負標槍飛彈等裝備，迅速進入戰術位置，依令完成警戒部署與火力配置，嚴密監控河口與周邊重要目標動態，建立多層次防護態勢，確保能即時應處各類突發狀況，有效遂行防衛作戰，展現堅實戰備能量。

官兵選定隱掩蔽戰術位置，完成標槍飛彈警戒部署與火力配置。（圖：取自青年日報）

陸軍關渡地區指揮部聯兵1營昨日執行戰備演練，以監偵型無人機等武器裝備，依想定狀況遂行河防任務，強化臨戰應處能量，守護國家安全。（圖：取自青年日報）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法