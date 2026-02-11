陸軍規劃海馬士丶攻擊型無人機換裝射擊 時間落在漢光兵推後舉行

射程達300公里的戰術飛彈，會在陸軍的新式武器換裝射擊驗證，還是與海空軍精準射擊彈藥操演一併進行？軍政人士表示，會由國防部來評估決定。（美軍DVIDS）

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍今年將陸續接裝海馬士多管火箭系統（含戰術飛彈）丶美製Altius-600M攻擊型無人機，以及火山快速布雷系統等新式武器裝備，為驗證部隊在接裝新式武器系統性能及戰力，陸軍已規劃實施「重砲暨新式武器換裝驗證射擊訓練」，時間預計會落在今年漢光兵棋推演結束之後舉行，讓國人見證新式武器系統的防衛實力。

至於射程達300公里的戰術飛彈，是否會在這項射擊訓練驗證中進行？或是與海空軍精準射擊彈藥操演一併進行？軍政人士表示，會由高層來評估決定。

軍政人士今天指出，114年各項戰力整合已初具規模，進入115年後，關鍵重型武裝將邁入全數解繳與整編成軍的巔峰期。

美製Altius-600M攻擊型無人機發射升空。（國防部提供）

在過去的一年中，陸軍已順利完成多項關鍵裝備的接收，包括M1戰車陸續抵台及成軍服役，海馬士 （HIMARS）首批11套系統已全數抵台，射程達300公里的 ATACMS 飛彈也隨之部署，過去因供應鏈延宕的拖式 2B （TOW-2B） 及標槍 （Javelin） 飛彈已於去年年底補足主要缺額。

他表示，115年將是國軍接裝的關鍵里程碑，重點裝備包含：108輛M1A2T戰車全數到位，14套火山布雷系統預定於今年全數運抵，我國增購的18套海馬士系統 （HIMARS） 預計提前於今年完成交付，達成總數29套的規模。

陸軍司令呂坤修上將本週主持2月份軍務會報時表示，這一年來因為全體官兵齊心協力，展現出陸軍的新風貌，也建立優質形象，期勉大家用堅強的戰力贏得國人的信任、用嚴整的紀律得到民眾的尊敬。

他指出，今年透過「重砲暨新式武器換裝驗證射擊訓練規劃」報告，期使各級幹部了解訓練重點，周延整體射擊規劃，並要求相關單位務必全力支援任務期間彈藥鑑濾、裝備維保及敦親睦鄰等整備工作；另勉勵參演部隊藉由實彈射擊訓練時機，展現陸軍新戰力及扎實訓練成果，有效提升嚇阻戰力與防衛作戰效能。

