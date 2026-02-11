無人機生產超快 歐3國購「烈焰」無人攔截系統僅3個月就交付

近期拉脫維亞、比利時與愛沙尼亞武裝部隊開始接收拉脫維亞新創公司Origin 的「烈焰」（BLAZE）無人攔截系統，從訂購到交付僅耗時3個月。（圖取自Origin linkedin）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕無人機製造容易，可快速交付在短時間內提升軍隊戰力。近期拉脫維亞、比利時與愛沙尼亞武裝部隊就開始接收拉脫維亞新創公司Origin Robotics的「烈焰」（BLAZE）無人攔截系統，從訂購到交付僅耗時3個月。

軍聞網站「The Defense Post」報導，拉脫維亞去年10月採購「烈焰」，比利時與愛沙尼亞隨後跟進，並於今年1月接收首批裝備，其餘訂單則在後續幾週分批交付；這3國也成為首批採用相關裝備的歐洲國家。

Origin公司表示，這款無人攔截系統在交付後即可投入使用，與過往可能持續數年的傳統採購週期形成鮮明對比。

LIAA表示，由於歐洲多國邊境、軍事和關鍵基礎設施附近，頻傳不明無人機侵擾事件，因此除歐盟去年10月提出的「無人機牆」計畫外，各國政府也加速籌獲反無人機技術應對，而拉脫維亞製造的「烈焰」，從訂購到交付僅數月，展現快速生產能力。

「烈焰」無人攔截系統採「人攜式」（man-portable）設計、配備高爆彈頭，可在10分鐘內完成組裝與部署，首架可於5分鐘內發射升空，後續每次發射間隔僅需1分鐘，可有效應對高速移動的空中威脅。

「烈焰」運用雷達導引接近高速移動的空中目標後，經操作員確認目標，即可由光電及紅外線感測器透過AI技術，自主追蹤並精準打擊敵方無人機，同時設有「Wave‑Off」安全機制，允許操作員在進入最終攻擊階段前，下達停止攻擊指令，降低意外爆炸風險。當系統超出預設任務範圍、通訊中斷或發生重大故障時，則會啟動自毀程序。

