烏推「任務控制」系統 全軍大小無人機可統一規劃

圖為烏克蘭的「DELTA」戰場管理系統，已整合無人機「任務控制」系統。（圖取自烏克蘭國防部）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕戰場上各種大、小、精細、簡易無人機漫天飛行，帶給敵軍混亂與壓力，但操控方也迎來資源重複運用、錯置等問題。如今烏克蘭推出「任務控制」（Mission Control）系統，為首款能夠統一全軍所有無人機行動的規劃、執行與成效評估的數位指揮管制系統，有望大幅提升烏軍無人機的作戰能力、增進資源配置效率。

軍聞網站「Defense News」報導，「任務控制」系統能夠綜合管理，並分析無人機活動。烏軍無人機小組只需將作戰資料輸入系統，包括無人機類型、發射位置、飛行航線和任務目標，就能自動產生戰場的活動報告。此過程旨在取代效率低下的紙本報告，促進對戰場狀況與打擊成效的即時分析。

報導說明，烏軍目前已將橫跨陸、海、空、網路與太空領域的各種感測器及武器，整合至「DELTA」戰場管理系統，新推出的「任務控制」也被納入「DELTA」體系，同時追蹤成功與失敗的打擊活動，使後續評估作業實現標準化，進而提升作戰能量，呼應「偵攻一體」（sensor-to-shooter）概念。

此外，「任務控制」系統也會將資料上傳至烏軍基於「遊戲化」概念建立的積分系統，表現優異者可優先獲得新裝備，指揮官也能及時評估各種不同裝備以及戰術的執行效果。該系統除了能追蹤已確認的擊落目標，也能追蹤未擊落的目標，計算實際的有效性率、每次擊殺的成本，並找出性能不佳的系統，而不僅是統計命中次數。

儘管該系統上個月才宣布上線，但烏克蘭國防部副部長米羅年科表示，官員已著手研究此概念達數年，以對抗俄羅斯在軍事數量上的優勢。存取權限按照階級原則分配，旅級指揮官可以看到旅級資料，軍級指揮官可以看到軍級資料。該系統也因此只能存取數據本身，以免設備被俘獲時系統資料外洩。

米羅年科強調，面對俄羅斯在人力與各項資源的優勢，烏軍必須依賴技術才能抗衡，而高效的資源管理更是取勝關鍵；同時，該系統每年也會由全球四大家網路安全諮詢公司進行複檢，確保系統安全。他表示，透過「任務控制」系統取得的資料，具有極高參考價值，未來也計畫與親密盟友共享。

米羅年科也補充，目前烏克蘭每年能生產或採購超過500萬架無人機，包括自殺式和一次性無人機，以及航程超過1000公里的固定翼無人機。

