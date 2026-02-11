軍購結餘款採購102枚 PAC-3 MSE飛彈 年初起陸續運交台灣

我國運用愛三飛彈軍購案約達200億元的「軍購結餘款」，向美方增購PAC-3 MSE型飛彈，數量確定為102枚。首批MSE飛彈已在今年年初起陸續運交台灣。圖為美軍的愛國者三型增程型飛彈（PAC-3 MSE）發射瞬間。（美軍DVIDS網站）

〔記者羅添斌／台北報導〕我國運用愛三飛彈軍購案約達200億元的「軍購結餘款」，向美方增購PAC-3 MSE型飛彈，數量確定為102枚。軍政人士今天指出，首批MSE飛彈已在今年年初起陸續運交台灣，屆時將與現役愛三飛彈進行「混編部署」，大幅提升我國重要基地及關鍵據點的反彈道飛彈防禦縱深。

除了這102枚利用結餘款增購的MSE飛彈外，國防部已規劃在1.25兆元的軍購特別預算，預計再向美方採購超過一個愛國者三型的飛彈營，全數為PAC-3 MSE型飛彈，屆時，美製PAC-3 MSE將與國造天弓三型、強弓飛彈形成「高低搭配」的防空防護網，讓台灣成為全球愛國者飛彈密度最高的地區之一，對共軍形成強大的戰略嚇阻。

首批PAC-3 MSE飛彈已在今年年初起陸續運交台灣，屆時將與現役愛三飛彈進行「混編部署」。圖為去年漢光演習期間，多組愛國者三型飛彈車進駐松山機場及大直周邊地區部署。（資料照，記者陳逸寬攝）

國防部戰略規劃司長黃文啟曾在立法院說明預算時明確表示，這批利用結餘款增購的MSE型飛彈，確切數量為102枚。這個數量與外界先前傳聞的300枚有相當大的落差，軍政人士解釋，由於MSE型飛彈單價較高，且包含後續維護設備與技術支援，經台美雙方精密計算後，最終定案為102枚，並已編入預算執行中。

軍政人士分析，MSE型飛彈與我國現役的PAC-3 CRI型（Cost Reduction Initiative）最大的不同，在於採用了性能更強大的「雙脈衝固體火箭發動機」，其攔截高度從現有的24公里大幅提升至近60公里，射程也同步擴張。這意味著面對共軍發射的東風系列彈道飛彈，我軍將擁有更充裕的反應時間與「擊殺空間」（Kill Space），確保台灣各個重要基地在戰時能免於共軍飛彈的「第一波突襲」。

