梅家樹總長證實特別預算含強弓戰術飛彈量產 攔截高度達70公里

圖為強弓飛彈系統（資料照，記者方賓照攝）。

〔記者吳哲宇／綜合報導〕賴清德總統今天上午10時召開「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，說明國防特別預算的整體戰略思維與政策方向，三軍司令全數到場，對各軍種籌獲軍備狀況說明。其中，參謀總長梅家樹證實，強弓中程反戰術飛彈系統，以及新購各類反彈道飛彈系統，以及低空飛彈系統等。

先前相關軍政人士說明，弓三飛彈的攔截高度為35公里，弓四也就是強弓飛彈為70公里，防空層次位在各式攔截器的最高層，中科院現正研測中的天弓五型（又稱強弓二型丶強弓精進型），攔截高度目標設定在100公里，中科院在去年第四季已進行數次的射擊測試，預計今年將可進入作戰測評階段，若是測評作業達到預期目標，今年即可啟動小批量生產。

請繼續往下閱讀...

軍政人士指出，強弓飛彈系統會列入軍事特別預算項目之內，預估採購的系統數量為2套系統丶至少128枚強弓飛彈，加上飛彈車組的各式車輛丶附屬備等等，估計需求金額需求為366億元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法