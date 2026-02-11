不再迷信「船多砲大」！美海軍承認：對手已逼近「實力相當」

美國海軍官網發布的《戰鬥指導》（Fighting Instructions）封面主視覺，呈現航艦編隊與多型軍機聯合作戰意象。（圖取自美國海軍官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕 面對全球安全環境劇變，美國海軍戰略思維出現重大轉折。美國海軍作戰部長考德爾（Daryl Caudle）上將近日在海軍戰爭學院親自頒布最新的《海軍戰鬥指導》（Fighting Instructions），直言美軍未來作戰不能再單純仰賴傳統的「壓倒性戰力」與「數量優勢」，而必須轉型為一支更敏捷、更具致命性且能「分散作戰」的現代化勁旅，以迎戰實力已近乎旗鼓相當的強大對手。

據美國海軍官網（Navy.mil）報導，考德爾在發布這份指導綱要時，對當前戰略環境提出明確警訊。他指出，美軍正面臨「大國競爭」時代，對手不僅能力日益增強、極具侵略性，且在關鍵領域已達到與美軍「近乎平起平坐（near parity）」的水準。

考德爾強調：「我們海軍的作戰方式，不能再建立在『能力絕對優勢』和『單靠數量壓制』的基礎上。」外界普遍解讀，這番說法主要針對近年快速崛起、在西太平洋與美軍形成高度競爭態勢的對手，也反映出美軍在部分高風險戰區，傳統大型艦隊的運用模式正面臨挑戰。

揭示「避險戰略」：打造定制化抵銷戰力

為了贏得未來的戰爭，考德爾提出了全新的「避險戰略」（Hedge Strategy）。這旨在建立一套可重複、可量身訂做（tailorable）的作戰流程，以因應不可預測的衝突場景。

核心概念包括「定制化部隊（Tailored Forces）」與「定制化抵銷能力（Tailored Offsets）」。簡言之，美軍將針對高風險的衝突點，靈活組合特定的平台與系統，擴大作戰質量並提高靈活性。考德爾要求海軍必須能「積極避險、持續創新、分散作戰」，並在全球戰場網格中保持清晰的指揮鏈。

考德爾最後引用「核子海軍之父」李高佛上將（Hyman G. Rickover）的名言：「生活在於行動，而非空談。」他警告，在這個大國競爭的時代，「決策的速度將無情地懲罰延遲者」。美軍必須透過紀律嚴明的執行力，維持美軍在全球海上力量中的主導地位，以此抗衡對手並捍衛國家利益。

