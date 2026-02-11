傳奇「戰車殺手」大集結！美軍A-10、F-15E進駐約旦 衛星曝大戰威懾訊號

美軍近日在約旦基地集結強大空中武力。圖為被譽為「戰車殺手」的A-10「雷霆II」（Thunderbolt II）攻擊機。衛星影像證實，美軍已部署多架A-10與F-15E戰機進駐中東，外界解讀此舉旨在威懾伊朗地面的武裝力量與飛彈陣地。（取自美軍DIVDS網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕 中東戰雲密布，美軍具備強大對地攻擊能力的戰機群正密集集結。《路透》獨家取得的衛星影像揭露，美軍已在約旦穆瓦法克薩爾提空軍基地（Muwaffaq Salti Air Base）部署了大批A-10「雷霆II」（Thunderbolt II）攻擊機與F-15E「打擊鷹」（Strike Eagle）戰機。外界解讀，這批「戰車殺手」與精準打擊機群的進駐，是劍指伊朗地下飛彈設施及地面部隊的具體威懾。

最新衛星照揭露，美軍於約旦穆瓦法克薩爾提空軍基地大舉集結。影像中可見多架F-15E「打擊鷹」戰機、A-10「雷霆II」攻擊機以及C-130運輸機整齊排列，顯示美軍正強化中東前線的打擊與後勤能量。（路透）

最新衛星照片展現了美軍的攻擊火網。在約旦基地可見8架A-10「雷霆II」攻擊機，這類專門執行近接空中支援（CAS）的機種，能在低空精準獵殺敵方地面裝甲與防空陣地。

此外，基地內還部署了17架F-15E「打擊鷹」戰機與4架EA-18G「咆哮者」（Growler）電戰機。分析指出，F-15E具備卓越的長程打擊與掛載鑽地炸彈的能力，配合EA-18G的電子干擾，美軍此舉旨在確保一旦衝突爆發，能迅速癱瘓伊朗的飛彈反擊能力。

拒當固定活靶 愛國者飛彈緊急「機動化」

為了配合前線攻擊兵力的佈局，美軍也同步調整了防空存活策略。衛星影像顯示，卡達烏代德空軍基地（Al-Udeid Air Base）的部分愛國者（Patriot）防空飛彈，已從固定陣地移除並裝載至M983重型擴充機動戰術卡車（HEMTT）上。

影像分析師古德辛（William Goodhind）指出，這項決策賦予飛彈極高的機動性，使其能執行「射擊後轉移」戰法，避免成為伊朗飛彈鎖定的固定座標。

這波軍事調動源於美國總統川普近期對伊朗核計畫的強硬表態。伊朗革命衛隊（IRGC）已警告若領土遭襲將報復美軍基地。衛星影像亦捕捉到伊朗海軍無人機航空母艦「沙希德．巴蓋里號」（IRIS Shahid Bagheri）在波斯灣活動的蹤跡。美軍此時集結強大的攻擊戰機群，顯然是為了在外交斡旋失敗後的「硬實力」展示。

