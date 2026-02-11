農藥機掛巡弋飛彈！美軍測試 OA-1K 強化遠距打擊

L3Harris公司展示將「紅狼」（Red Wolf）微型巡弋飛彈掛載於OA-1K攻擊機上，驗證其執行遠程打擊任務的潛力。（圖取自L3Harris官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕原本只被定位為「反恐用慢速機」的美軍 OA-1K 攻擊機，正迎來任務定位的重大轉變。美國 L3Harris 公司證實，已成功將「紅狼」（Red Wolf）微型巡弋飛彈整合至 OA-1K，使這款由農用飛機改裝的螺旋槳機，具備在防區外發動遠程打擊的能力。這顯示美軍正嘗試以低成本平台，因應未來高強度衝突環境。

美國空軍OA-1K「空中守望者」（Skyraider II）攻擊機，這款機型正測試整合巡弋飛彈能力，以執行防區外打擊任務。（圖取自美國空軍官網）

據軍聞網站《戰區》（The War Zone）報導，OA-1K 的前身是知名的 AT-802 農用飛機，原本設計用於在中東等掌握空優的環境下，執行密接支援與偵察任務。然而，隨著美軍戰略轉向應對大國競爭，如何在防空飛彈密布的戰場生存成為難題。

L3Harris 指出，整合「紅狼」後，OA-1K 將具備截然不同的戰術價值。這款小型巡弋飛彈配備噴射引擎，射程超過370公里），且具備低空突防與部分匿蹤特性。這讓 OA-1K 不必冒險進入敵方防空圈，就能執行「防區外」（Standoff）攻擊，顯著提升了戰場生存率。

報導分析，美軍特種作戰司令部（AFSOC）正積極尋求讓 OA-1K 在「太平洋場景」或高強度衝突中發揮作用。這類低成本遠距打擊平台，正是近年美軍強調的「發射效應」（Launched Effects）概念之一：利用大量廉價、分散部署的載台，發射各式無人系統或巡弋飛彈，以飽和敵方的防空雷達網。

除了攻擊型的「紅狼」，L3Harris 還開發了電子戰版本的「綠狼」（Green Wolf），兩者可搭配組成「狼群」（Wolf Pack）進行協同作戰。「綠狼」負責偵測與干擾敵方雷達，「紅狼」則負責打擊目標。

陸戰隊跟進 直升機也能打遠程

這種「小平台掛長程彈」的概念也獲得其他軍種採用。美國陸戰隊已選定「紅狼」飛彈，計畫裝備於 AH-1Z「蝰蛇」（Viper）攻擊直升機，強化其在島鏈作戰中的遠程打擊半徑，讓直升機也能具備數百公里的威懾力。

