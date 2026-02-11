美軍新指揮系統強到「干擾不了」 教官被迫手動關閉才能練斷訊

美軍士兵操作NGC2系統相關設備。該系統能協助指揮官在受干擾的戰場環境中，有效保護通訊網路。（圖取自美國陸軍官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕未來戰場將充斥強烈的電磁干擾。美軍近期實測最新指揮系統時，卻出現反直覺結果，系統的抗干擾能力過強，教官不得不手動關閉部分功能，才能讓部隊真正演練「斷訊」作戰。

據《商業內幕》（Business Insider）報導，烏克蘭戰場的經驗顯示，通訊是否暢通，將直接影響部隊存活與指揮效能。美國陸軍因此在科羅拉多州測試「次世代指揮管制系統」（NGC2），驗證其在電子戰環境下的韌性。

美國陸軍第4步兵師在科羅拉多州卡森堡（Fort Carson）進行了一場針對電子戰的高壓測試。原本的想定是：敵方發動強力電子干擾，切斷部隊通訊，考驗士兵的應變能力。

但第4步兵師師長艾利斯少將（Maj. Gen. Patrick Ellis）透露，測試一開始就遇上「困難」，因為系統的韌性超乎預期。當干擾啟動時，NGC2 系統竟自動在內部重新規劃路徑，形同傷口癒合般迅速恢復連線，導致干擾無效。為了模擬真實威脅，艾利斯少將坦言，教官團最後只能「手動關閉」部分功能，才能真正對系統「施壓」，讓士兵體驗斷網危機。

為了模擬最糟情況，美軍最終強制切斷了士兵的衛星連線，演練流程隨即展開。失去高科技雲端數據後，士兵被迫改用傳統無線電進行備援通訊，同時利用感測器尋找敵方干擾器的位置。一旦鎖定目標，美軍直接發動迫擊砲攻擊，從物理上「消滅」了干擾源。參與演習的史考特中校（Lt. Col. Shawn Scott）形容，干擾一排除，系統瞬間與指揮部重連，數據流恢復的過程「相當順暢」。

吸取烏克蘭教訓 採用「民用科技」

這場演習明確反映了美軍對未來戰爭的想定，即電子干擾將是常態。因此，NGC2 系統大量採用現成的商業技術與軟體（如 Anduril 與洛克希德馬丁的技術），而非昂貴且更新緩慢的軍用特規系統。這讓美軍能像更新手機 App 一樣，根據士兵的反饋在幾天甚至隔夜內修正軟體。

此次演習將無人機、電子戰系統與史崔克甲車（Stryker vehicles）等20種不同的感測器數據整合匯入系統，並透過 AI 提供即時彈藥量與傷亡預測。美軍正試圖證明，在未來的電子反制戰場上，通訊網路的「韌性」將是決定勝負的關鍵。

