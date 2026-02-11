歐洲首枚「民間極音速飛彈」試射成功 時速破7400公里

英德新創公司「Hypersonica」在挪威成功試射極音速飛彈原型機。該機時速突破7400公里，寫下歐洲民間企業開發尖端武器的首例，且研發成本僅需傳統專案的2成。（圖取自Hypersonica官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕 軍事科技不再是大國政府的專利！英德新創公司「Hypersonica」昨（10）日在挪威成功試射歐洲首枚由民間開發的極音速（Hypersonic）飛彈原型機。該機在測試中跑出「6倍音速」驚人紀錄，展示了民間企業以破壞式創新顛覆傳統國防工業開發週期與成本的巨大潛力。

專業軍事網站《英國國防雜誌》（UKDJ）報導，此次試射是在挪威安島太空中心進行。該極音速原型機在飛行中加速至超過每小時7400公里，並成功跨越超過300公里的測試距離。Hypersonica聲明指出，飛彈在升空與重返大氣層過程中，所有系統均表現正常，成功收集到關鍵的飛行數據。

請繼續往下閱讀...

最令業界震撼的是其開發效率。Hypersonica團隊由牛津大學研究人員於2023年底創立，從設計到送上發射架僅花費9個月。創辦人科斯博士（Dr. Philipp Kerth）表示，透過模組化架構能大幅縮短研發週期，成本預估僅需傳統國防專案的20%，這將重塑外界對開發先進打擊系統的期待。

目標2029年形成戰力 填補歐洲空白

目前中、俄在極音速武器部署上暫時領先，而歐洲各國也正積極尋求自主防衛手段。Hypersonica的成功，象徵民間新創力量能協助填補技術空白。該公司計畫未來將進行一系列測試，逐步驗證飛行控制與機動能力，最終目標是在2029年前為歐洲提供自主的極音速打擊能量。

報導分析指出，這類「定制化」且低成本的極音速武器，未來可能大幅改變區域威懾平衡。隨著北約與英國積極推動極音速框架計畫，民間新創企業的介入，預計將加速歐洲在2030年前達成極音速戰力的布署目標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法