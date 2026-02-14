特別、年度預算缺一不可！台灣之盾「神經系統」不可步LOA過期後塵

Link-22數據鏈升級案攸關國軍通聯「神經網絡」的升級，也能讓台灣之盾等C5ISR、AI輔助決策能力發揮更大效果。（取自Link-22官方網站）

〔記者方瑋立／台北報導〕國軍日前傳出已在大直新成立「聯合火力協調中心」，旨在整合陸海空三軍火力與友盟協調，其中關鍵之一在於政府提出8年期1.25兆元的國防特別預算，包括「台灣之盾」的「骨肉」精準飛彈，以及建構C5ISR、AI輔助決策的指管系統的「大腦」。在野黨目前雖已對特別預算態度放軟，但事實上另一關鍵在於萬眾矚目的「神經系統」，即Link-22數據鏈升級案，外傳可能包括在美方即將公布、規模可能達台幣6千億元的對台軍售項目中，若年度總預算持續卡關，恐步上部分項目發價書恐於3月過期的後塵。

據了解，國軍「火協」的概念類似北約的聯合火力協調機制，目標是達成「偵打一體」的秒級反應。國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲受訪時分析，該中心可視為「陸地版IBCS（整合防空與飛彈防禦戰鬥指揮系統）」，將原本分散的雷達情資匯整，指揮海馬士（HIMARS）等不對稱戰力進行精準打擊。

然而，這套系統要發揮「千里眼、順風耳」效能，關鍵在於配套升級。蘇紫雲指出，美方現役的Link-22數據鏈具備更強的情資傳輸能力，能將盟國P-8A反潛機或F-35戰機偵測到的目標匯入我方系統。但他比喻，這就像手機要繳「月費」取得授權，才能加入通訊網路。

根據國防部日前向立法院提出的書面報告，攸關系統戰術通聯的「戰術數據鏈路暨聯戰指管系統」等「不對稱作戰」能力預算合計415億元，屬於今（2026）年度國防預算的新興計畫，正因總預算案未審而動彈不得。

外媒日前報導，美國川普政府正規劃下一波總規模逾台幣6千億元的軍售案，內容除愛三增程型飛彈、防空指管系統IBCS外，也可能包含Link-22數據鏈技術。若年度預算持續卡關，這項攸關國軍「神經網絡」升級的軍售案，恐怕同樣將面臨當前拖式飛彈、M109A7等3案，美方所發出的發價書（LOA）3月即將到期的窘境。同時，也將導致國軍與友盟國家的情資共享無法發揮最大效能，跟不上現代防衛科技的快速進展。

蘇紫雲強調，年度預算中的新興計畫是「先把神經鋪設出來」，這比較接近國軍5年兵力整建及一年戰備急需，而特別預算則是「把骨肉和大腦放上去」，屬於10年建軍計畫，兩者缺一不可。若缺乏Link-22支援，特別預算買來的先進飛彈和C5ISR及AI輔助決策指管系統，將難以發揮最大效能。

