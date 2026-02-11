水下無人航艦來了！洛馬揭密可在潛艦外掛直接打、還能射無人機

洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）公開最新「八目鰻」水下無人載具構想。該載具主打「隨插即用」，能吸附在潛艦外部移動，並規劃具備水下發射無人機、魚雷與電戰干擾的能力，被軍事界形容為次世代的「水下無人航艦」。（圖取自洛馬官網

〔編譯陳成良／綜合報導〕 未來海戰規則即將被重寫！軍武龍頭洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）近日公開全新的「八目鰻」（Lamprey）多任務自主水下航行器（MMAUV）構想。這款被外界形容為「水下無人航艦」的載具，主打匿蹤滲透與拒止作戰，甚至規劃可搭載無人機發射模組，大幅提升不對稱作戰的靈活性。

專業軍事網站《英國國防雜誌》（UKDJ）報導，「八目鰻」最大的設計亮點在於「隨插即用」。洛馬表示，它能直接附著在宿主艦艇（如現役潛艦或水面艦）外部運送進入戰區，完全不需要對母艦進行複雜的結構改裝。這項設計解決了傳統無人潛航器部署困難的痛點，母艦抵達戰區後，「八目鰻」即可脫離執行任務。

請繼續往下閱讀...

此外，該載具在設計上具備極強的續航潛力。洛馬宣稱，「八目鰻」內部規劃安裝「氫能產生器」（hydrogenators），能在水下部署期間進行能源補充，使其能長時間潛伏於敵方海域執行持續監控或「拒止作戰」（Sea Denial）。

根據洛馬的設計藍圖，「八目鰻」採用開放式架構的酬載艙，可依據任務需求靈活配置。在未來構想中，它可作為水下部署無人機的發射平台，在敵方防線後方釋放偵察或干擾載具。除了無人機，其武裝規劃還涵蓋了傳統的反潛魚雷等動能打擊武器。

洛馬感測器與任務系統部門副總裁雷莫（Paul Lemmo）強調：「現代戰場要求平台必須具備隱藏、適應與主宰的能力。」除了動能攻擊，「八目鰻」也具備布放誘餌、執行電子干擾等多重非動能戰力，專為在高度對抗的海洋環境中生存而設計。

挑戰傳統研發時程 劍指未來水下戰

分析指出，「八目鰻」由洛馬內部出資研發，旨在挑戰傳統國防專案開發週期過長的問題。雖然目前仍處於概念與初期驗證階段，但其展現的「水下母艦」概念，無疑為強調不對稱作戰的國家提供了新的防衛思路。

這種能在深海匿蹤、設計上可自我補充能量並釋放多重打擊手段的新物種，未來若正式投入實戰，將減少對傳統大型載人平台的依賴，成為第一島鏈防禦中不可忽視的變數。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法