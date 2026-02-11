英國駐挪威軍隊人數將倍增 反制俄羅斯威脅

英國將增加駐挪威的部隊人數，以因應俄羅斯威脅。英國國防大臣希利稱，俄羅斯對北極和高北地區安全的威脅，是冷戰後英國所見過的最大威脅。（歐新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕英國今（11）日宣布，將增加駐挪威的部隊人數，並在北約北極任務中發揮至關重要的作用，以反制日益增長的俄羅斯威脅。

根據《法新社》報導，英國決定在未來3年內，將駐挪威的部隊人數從1000人增加到2000人。同時美國正準備放棄2個北約頂級區域指揮中心，以敦促盟國承擔更大​​的國防責任。

英國國防部在聲明中表示，隨著英國加強在挪威的軍事存在，北極和高北地區的安全將得到加強，以因應俄羅斯威脅。

英國國防大臣希利（John Healey）將在訪問位於挪威北部的1處英國軍事基地時證實，英國軍隊將參與北約的「北極哨兵」任務（Arctic Sentry mission），以加強該地區的安全。

希利在聲明中指出，俄羅斯對北極和高北地區安全的威脅，是冷戰後英國所見過的最大威脅，英國國防需求正日益增長。

值得注意的是，去年12月英國和挪威就簽署了1項新國防協議。根據該協議，兩國海軍將聯合組建1支艦隊，在北大西洋「獵殺俄羅斯潛艇」。

該協議旨在保護關鍵海底基礎設施，例如通訊電纜。西方官員表示，這些設施正日益受到俄羅斯威脅。

另外挪威去年宣布，將斥資10億英鎊（約台幣429.8億元）從英國購買至少5艘26型護衛艦（Type-26 frigates）。

