前美軍官：台海防衛不能只靠人眼 AI輔助縮短「擊殺鏈」是少子化解方

〔記者方瑋立／台北報導〕面對中共解放軍日益頻繁的灰色地帶襲擾與飽和攻擊威脅，前美國印太司令部官員胡大任（Josh Hu）受訪直言，台灣資源有限且面臨少子化問題，傳統的人力判斷模式已無法應對現代戰爭。他強調，引進AI輔助的C5ISR系統，能大幅壓縮「擊殺鏈（Kill Chain）」的決策時間，這不僅是技術升級，更是台灣防衛生存的關鍵。

針對國軍傳出成立「聯合火力協調中心」，胡大任以美軍實戰經驗分析，其核心概念在於「Sensor to Shooter（偵打一體，直譯感測到射擊）」，即前線的衛星、無人機或偵察機作為「感測」目標後，透過韌性通訊傳回作戰中心，再由中心分配給最適合的打擊單位，如海馬士系統 。

「以前要花一小時判斷是不是解放軍的船，現在透過 AI，幾秒鐘就能辨識並自動分派攻擊命令。」胡大任指出，C5ISR 包含指揮、管制、通訊、電腦、情報、監視與偵察，加上 AI 輔助，能將決策優勢極大化。對於人力吃緊的國軍而言，這是用「算力」換取兵力」必要手段。

胡大任也透露，美軍與五眼聯盟（FVEY）及日韓盟友，都已在類似架構下進行情資分享與火力協調，台灣若能建構相容的C5ISR系統，將能使用共同的數據標準與語言。

他強調，「這不只是語言障礙，還有文化障礙，透過電腦數據標準化，能減少盟友間溝通的時間成本」，各國都在往AI作戰方向跑，台灣若還停留在舊的作戰模式，恐無法跟上國際腳步及必要的防衛能力。

