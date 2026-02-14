揭「火協中心」關鍵 蘇紫雲：效法北約機制 盟友F-35可助台成千里眼

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲。（資料照）

〔記者方瑋立／台北報導〕國軍積極推動國防現代化，傳已在大直成立「聯合火力協調中心」。國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲受訪時，以北約演習為例解析該中心運作邏輯指出，未來台海防衛戰不再是單打獨鬥，若能透過系統整合接軌北約標準，盟國的F-35戰機或P-8A反潛機，都將直接成為台灣的「千里眼」與「順風耳」。

蘇紫雲分析，政府透過8年期1.25兆元預算欲建立的「台灣之盾」，其核心是防空的IBCS（整合防空與飛彈防禦戰鬥指揮系統），而國防部成立「聯合火力協調中心」若為真，就是「陸地版的IBCS」。其核心價值在於「跨域整合」，能將分散在陸海空、甚至不同國籍的感測器資料彙整至單一平台。

他舉例，在美軍與北約盟國執行的「雷霆匯聚（Thunderbolt Convergence）」演習中，挪威的F-35戰機與P-8A巡邏機在空中偵測到的目標，能即時透過數據鏈傳輸給地面的美軍海馬斯（HIMARS）火箭進行打擊。台灣目前特別預算已採購海馬斯，若能搭配特別預算中升級版的C5ISR系統，以及年度預算中的Link-22數據鏈，就能達到「千手觀音」般的效果，即時整合周邊盟友的情報資訊。

國軍現役的Link-16就像是直線傳輸的對講機，受限於物理視距，雖具備多方組網傳輸能力，但仍嚴格受限於視距（LOS）；在多山的台灣，一旦地形遮蔽導致節點間失去視距接觸，或扮演關鍵中繼站的空中預警機被擊落，部隊間的通聯品質將大幅下降，甚至面臨斷鏈危機。

相較之下，Link-22具備「高頻（HF）超視距」能力，能利用大氣電離層折射原理，「繞過」高山與地球曲率限制，不需依賴中繼機就能進行長距離傳輸。它雖然頻寬不大，卻擁有類似「智慧備援網路」的韌性，即便部分節點受損，也能自動尋找替代路徑傳輸，確保戰時指揮鏈「打不斷、連得上」。

蘇紫雲形容，這能讓指揮官擁有宛如電競比賽的「上帝視角」，不只看得到目標的高度、方位，還能匯入完整的即時戰場圖像，將偵測與指揮範圍從周邊500浬大幅延伸至1000浬，確保戰場通訊在惡劣環境下的韌性。

針對系統整合的技術門檻，蘇紫雲透露，中科院研發的陸軍整合系統在設計時已參考美規（如1553B通訊協定），硬體介面上絕對可以直接對接。但關鍵在於「軟體授權」與「加密模組」。

他生動比喻，這就像我們買了最新的iPhone（海馬士等硬體設施），雖然手機功能強大，但若沒有「繳月費（支付授權與系統整合費）」取得SIM卡，就無法連上5G網路，手機瞬間變成只能單機作業的磚頭。

目前仍在立法院卡關的今（2026）年度中央政府總預算中，國防部主管的新興計畫預算中，有一項「戰術數據鏈路暨聯戰指管系統」，可能正是這筆關鍵的「月費」。若因預算審查延宕，導致美方（知會國會）公布軍售案後，無法及時簽署並支付首期款項，不僅可能錯失契機，更形同主動放棄將國軍共同作戰圖像全面現代化的契機。

