鎖定南西諸島防衛、阻中犯台野心 美日「鐵拳」聯合演習登場

〔國際新聞中心／綜合報導〕在日本首相高市早苗贏得眾議院選舉大勝後，美國陸戰隊與日本自衛隊11日正式展開年度聯合演習「鐵拳」（Iron Fist），今年演習規模進一步擴大，重點鎖定日本南西諸島（Nansei Islands）的離島防衛與奪島作戰，旨在因應中國在台海周邊日益頻繁的軍事活動，並強化美日同盟的嚇阻能力。

在此之前，美國、日本和澳洲3國甫於2月5日結束代號「利刃」（Keen Edge）的指揮所演習。美軍印太司令部表示，利刃演習旨在確保盟國能有效且共同應對可能產生直接影響的區域危機。隨著鐵拳演習接力登場，顯示美日同盟正透過一連串高強度演訓，積極應對台海潛在的衝突風險。

美軍半官方「星條旗報」（Stars and Stripes）報導，第20屆「鐵拳」演習將持續至3月9日。根據沖繩防衛局公布的資訊，今年的演習地點遍及日本各地，其中在南西諸島的演訓點達到19處，比去年增加3處。南西諸島（又稱琉球群島）從九州向西南延伸，地理位置緊鄰台灣，是「第一島鏈」的戰略關鍵。

美方此次出動約800名陸戰隊員與2100名海軍官兵，日方則由陸上自衛隊與海上自衛隊共約2000人參演。演習將在沖繩縣美軍漢森營（Camp Hansen）的中央訓練區，以及金武町的藍色海灘（Kin Blue Beach）與紅色海灘等地，進行兩棲登陸訓練。

今年的演習有多項「首次」創舉。素有「日本版海軍陸戰隊」之稱的陸上自衛隊「水陸機動團」，麾下的第3水陸機動連隊將首度投入演習，展現快速反應能力。

在裝備方面，2架日本自衛隊的V-22魚鷹（V-22 Ospreys）運輸機，將首次進駐漢森營與金武藍色海灘，與美軍陸戰隊的魚鷹機進行協同作業。此外，日本的「掃描鷹2型」（ScanEagle 2）無人偵察機，也將首度參演，計畫在九州南方的種子島上空執行偵蒐任務。

報導指出，面對中國國家主席習近平宣示統一台灣，以及中國人民解放軍近期頻繁的環台軍演與飛彈試射，日本政府深感威脅。日本防衛大臣小泉進次郎此前視察沖繩時表示：「隨著鄰國及其他國家在日本周邊海空域的活動擴大並加劇，提升我們在南西地區的嚇阻與應對能力，已是刻不容緩的議題。」

美軍陸戰隊第3遠征旅發言人平格（Edward Pingel）透過聲明指出，此次演習旨在「發展並展示美日雙邊的兩棲作戰能力」。

「鐵拳」演習自2006年至2022年間主要在美國加州外海舉行，2023年起移師日本，今年已是連續第4年在日本實施實兵演訓。

