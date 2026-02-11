美國出手卡中國軍火擴張！要替孟加拉「換武器」

孟加拉大選前夕，首都達卡街頭可見大幅政黨海報。美國駐孟加拉大使近日披露，華府正計畫提供美製武器作為替代方案，試圖拆解中國在南亞日益擴張的軍備供應鏈。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國近年積極向開發中國家輸出無人機與戰機，美國開始正面回擊報導，計畫向孟加拉下屆政府提供美製與盟國軍備，作為中國武器的替代選項，試圖削弱北京在南亞快速擴張的影響力。這也顯示，美中軍備競逐已從台海與印太，延伸到第三世界國家的「搶單大戰」。

路透報導指出，孟加拉預計於本週四（12日）舉行大選。自2024年8月親印度的前總理哈希娜（Sheikh Hasina）下台後，北京正試圖填補該國的影響力真空，不僅計畫在印度邊境建設無人機工廠，孟加拉更傳出正洽購中巴聯合研製的 JF-17「梟龍」戰機。

美國駐孟加拉大使克里斯滕森（Brent T. Christensen）在專訪中直言，華府正致力向孟加拉政府溝通「與中國進行特定軍事合作的風險」。他強調，美方將提供一系列選項，包括美製系統及合作夥伴的裝備，目的是讓各國在採購軍備時不再只能選中國。

北京回嗆：不容第三方干預

針對美方的攔截動作，中國外交部強硬回擊，強調中孟兩國合作互利雙贏，且「不容許任何第三方的干涉」。除了軍火角力，美國總統川普政府也積極推動「商業外交」，希望促成孟加拉與印度關係正常化，並吸引美商如雪佛龍（Chevron）擴大投資，從經濟與安全層面同步反制中國滲透。

此外，針對孟加拉境內高達120萬名的羅興亞（Rohingya）難民，克里斯滕森證實美國仍是全球最大的援助者，近期已與聯合國簽署20億美元（約新台幣632億元） 的全球資助框架。但他警告，美國無法獨自承擔，呼籲國際夥伴應加大支援，避免救援行動因資金短缺而停擺。

報導分析指出，美方這套「提供替代選項」的策略，核心目標是建立一套足以取代中國武器的供應體系。這種「全球拆解中國軍火鏈」的布局，未來是否會擴散至東南亞與印太其他國家，已成為地緣政治的觀察重點。

