英國援烏64億美製武器 國防大臣：對抗普廷殘酷攻勢
英國國防大臣希利11日強調，必須向烏克蘭提供關鍵防空力量，以應對普廷的殘酷攻勢。（路透資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕英國國防大臣希利（John Healey）11日證實，英國已承諾向「烏克蘭優先需求清單」（Priority Ukraine Requirements List，PURL）倡議提供1億5000萬英鎊（約新台幣64億元），藉此向烏克蘭提供美國武器。
PURL於去年夏天制定，目的是運用北大西洋公約組織（NATO）國家資金，採購或轉讓美國武器以幫助基輔對抗莫斯科入侵。
路透報導，希利11日表示，「我們必須共同向烏克蘭提供其迫切需要的關鍵防空力量，應對普廷（Vladimir Putin）的殘酷攻勢。」
PURL允許盟國挹注資金，為基輔購買美國防空系統和其他關鍵裝備。美國駐北約大使惠塔克（Matthew Whitaker）10日指出，盟國已透過PURL投入超過45億美元（約新台幣1410億元）。