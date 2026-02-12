中科院與美商Shield AI 合作 打造台灣無人機「AI協同作戰功能」

美國Shield AI的V-BAT垂直起降無人機，具備偵、打一體能力，已獲美軍陸戰隊、美國岸巡隊，日、荷、希臘等國採用。（Shield AI官方X帳號）

〔記者羅添斌／台北報導〕美國知名的AI與無人機公司Shield AI 近日宣布，已與我國中科院（NCSIST）簽署合約，攜手推動 AI 飛控無人系統的研發、驗證與部署。此次合作將把 Shield AI 的 Hivemind 平台整合至中科院的智慧型無人系統中，涵蓋軟體研發與實際部署應用，打造台灣無人機的蜂群式協同作戰能力。

Shield AI去年宣布與漢翔航空（AIDC）簽署團隊合作協議，已於台灣部署、支援並維運其產品，並正式啟用位於台北 101 的新辦公室。這次與中科院的合約，展現 Shield AI 持續深耕台灣及其防衛產業生態系的承諾。

值得注意的是，Shield AI日前在坡航空展上也宣布，將提供新加坡國防業者「新科工程」（ST Engineering）其核心技術、AI自主軟體無人系統 Hivemind。

我國在規劃1.25兆元的軍購特別條例及預算中，將採購各型無人機達20餘萬架丶1000餘艘攻擊無人艇，成為國內外廠商爭逐的焦點，中科院也與多個國際知名大廠合作，藉由直接採購丶技術引進丶合作生產等方式，一舉拉抬台灣的國防科技及軍工產業量能。

依據合約內容，中科院將運用 Shield AI 的 Hivemind 平台，加速發展台灣自主研製的 AI 飛控系統，用於自主任務執行與多系統／蜂群式協同作戰，使單一操作人員即可於一個地面控制站中，同時監控與指揮多套無人系統。本合作結合 Hivemind 軟體開發套件（SDK），以利整合至本土研發載台，並同時透過 Shield AI 所提供之 Hivemind 即用型整合方案，於中科院多功能無人系統上進行展示與驗證，以支援在人力受限條件下的長時間任務運用。

日本首架V-BAT垂直起降無人機，已在去年12月運抵橫須賀港內進行最終調校，預計今年2月登上海自艦艇，強化海上情監偵能量。V-BAT垂直起降無人機就是由美國新創公司Shield AI研製生產。（圖：日本海上自衛隊X帳號）

Shield AI 共同創辦人暨總裁、前美國海軍特種部隊（Navy SEAL）成員 Brandon Tseng 表示：「我們對於支持台灣的軍事與產業生態系統有著長期且深切的承諾。我們已於台北 101 設立在地辦公室，並持續招募台灣本地的高科技人才，投入相關研發與技術工作。透過此次與中科院的合作，我們正協助台灣打造具備尖端 AI 飛控能力的無人系統，使其即便在 GPS 與通訊受干擾的環境下，仍能進行協同運作與自主任務執行。」他進一步指出：「未來數年內，Shield AI 將持續深化在台灣的投資與合作，並支持相關防衛能力與技術體系的發展。」

Hivemind 為 Shield AI 之核心人工智慧軟體，可賦予無人系統具備「感知、決策與行動」能力。不同於僅依照預先規劃航線執行任務的傳統自動駕駛系統，Hivemind 能夠即時重新規劃路徑、避開禁航區、規避障礙並因應突發狀況，在無需人為持續介入的情況下，安全且有效地完成任務。透過結合模擬式訓練、AI 開發工具與機載邊緣運算能力，該平台可在 GPS 或通訊受限甚至遭拒止的複雜環境中，維持高度可靠的運作效能。

