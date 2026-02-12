300餘架V-BAT無人機列特別預算? 特別條例付委審查後就能明朗化

圖為美軍所使用Shield AI公司的V-BAT無人機。（DVIDS）

〔記者羅添斌／台北報導〕美國知名的新創公司Shield AI接連與漢翔丶中科院簽署合作協議， 也讓Shield AI公司產製的V-BAT偵丶打一體無人機是否進軍台灣，以及是否能獲得海軍丶海巡單位採購的討論相當熱烈，由於在1.25兆元軍購特別條例及預算案中，將有高達20餘萬架各式無人機的採購空間，加上Shield AI公司去年即允諾可直接在合作生產，這種直接表明態度的方式頗有勢在必得的氣勢。

據了解，在1.25兆元軍購特別預算項目中，有相當大的可能性，將採購300餘架的可垂直起降無人機，海軍及海巡也都抱持高度興趣，但仍必須等到特別條例審查通過丶行政院接續提出特別預算草案時，具體項目才會公佈明朗。

V-BAT為單引擎、涵道風扇（Ducted fan）設計的偵、打一體無人機，具備垂直起降功能，機載320倍光學變焦鏡頭，還能偵察150公里外目標。V-BAT操作門檻低、僅需一塊4X4平方公尺大地面部署，深具戰術效益。而該機目前的最新成果，是在去年11月協助美國海岸巡防隊（USCG）查獲多達22噸的非法古柯鹼，也創下該隊單艦載運非法違禁品的新紀錄。

美國海岸巡防隊去年11月宣布查獲逾22噸的非法古柯鹼，創單艦載運違禁品新紀錄，照片還可見載運的斯通號巡邏艦甲板上，停著這次任務功臣的V-BAT無人機。（美國海岸巡邏隊官方X帳號）

V-BAT無人機早在2024年的第三季（7至9月間）就抵達烏克蘭執行任務，至先前的統計資料（至2025年4月中旬），該機已在烏俄前線執行超過130架次任務，烏軍無人機系統司令部也曾在官方社群發布實機操作畫面，對V-BAT無人機的戰場效益給予高度評價。

V-BAT除獲美軍、烏軍採用外，今年初以來更已先後獲得日本、希臘，以及荷蘭青睞，印度在月前表達採購意願，凸顯其實戰經驗逐漸受到他國認可。在日前剛落幕的新加坡航展中，Shield AI也宣布，將提供新加坡國防業者「新科工程」（ST Engineering）其核心技術、AI自主軟體無人系統 Hivemind。

