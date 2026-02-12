RTX「次世代短程攔截彈」緊追洛馬攔截器 2大廠競爭新刺針

RTX集團2日宣布完成「次世代短程攔截彈」（NGSRI）的彈道測試。（圖取自RTX）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕繼洛克希德馬丁公司1月完成「次世代短程攔截彈」（NGSRI）試射後，RTX集團2日也宣布成功完成首次飛行測試。兩家公司下一步將共同競爭美陸軍標案，預計取代「刺針」防空飛彈。

軍聞網站「Army Technology」報導，此次測試旨在驗證技術成熟度，在飛行測試前蒐集關鍵數據；旗下NGSRI融合集團60多年專業知識和經驗，採用模組化系統設計和自動化製造，加快研發和生產速度，可為美軍提供最先進的肩射式防空飛彈系統。

請繼續往下閱讀...

RTX於2025年和諾斯洛普格魯曼集團合作，完成「高裝填比藥柱」（HLG）固體火箭發動機靜態點火測試，強調可提供比傳統固體火箭發動機更長的燃燒時間和更高的能量輸出，進而增加NGSRI射程。

這款可能被命名為「四星（Quadstar）」的新型飛彈，不僅將取代老舊的刺針，更號稱具備AI輔助瞄準功能。美陸軍要求NGSRI飛彈彈筒尺寸，須與現役「刺針」相同，並具備更高射程和精確度，且能透過開放式架構整合至現有載臺，預留升級空間。

另一家參與競標的洛馬，1月宣布其NGSRI已在新墨西哥州白沙飛彈靶場完成首次射擊測試。洛馬表示，其新型攔截器是針對現代戰場的「全方位威脅」而生，除了傳統的直升機與定翼機外，更能有效攔截體積小、訊號微弱的第2、3類無人機系統。洛馬宣稱，新飛彈的整體戰力是現役刺針系統的兩倍以上。

為了應對轉瞬即逝的空中目標，洛馬還開發了全新的「指揮發射組件（CLA）」。這套系統整合了現代化光學瞄準具與數位射控系統，並利用人工智慧（AI）與機器學習技術，協助射手更快速地辨識並鎖定敵機，大幅減輕戰場士兵的操作壓力與反應時間。從獲得合約到首飛僅費時26個月，顯示美軍對於更新野戰防空能力的急迫性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法