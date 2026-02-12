中國單日25機艦擾台 14架次逾越中線

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國持續對台灰色地帶襲擾並遂行軍事施壓。國防部今天（12日）公布，自昨（11日）上午6時至今上午6時止，偵獲中共軍機17架次、軍艦7艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動。其中有14架次軍機逾越台海中線，進入我北部、西南及東南部空域。

根據國防部公布的示意圖顯示，昨上午8時40分至10時35分，偵獲主戰機計5架次，在台灣海峽中線附近活動，其中2架次逾越中線。另外，昨日上午8時10分至11時45分，偵獲主、輔戰機及直升機計12架次，在西南及東南空域活動。

國防部昨曾發布新聞稿指出，自上午7時44分起，陸續偵獲中共殲-16、轟-6K及運油20等各型主、輔戰機計11架次出海活動，進入我西南、東部空域及西太平洋從事「遠海長航暨海空聯訓」。

海上動態方面，昨合計偵獲中共軍艦7艘及公務船1艘，持續在台灣周邊海域活動。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

