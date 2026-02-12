空軍擬轉購C-130J洛馬產線卻出問題 原來是整合新型通訊設備卡住

圖為美軍的C-130J-30。（路透）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕空軍原規劃以100餘億元台幣為現役20架C-130H運輸機進行性能提升，因美方重新評估後報價竟突破250億元大關，空軍總部評估後決定轉向爭取採購10架性能最先進的C-130J型運輸機，維持空中運補韌性戰力。

軍聞網站「Air & Space Forces Magazine」報導，美國空軍官員證實，由於與淘汰老舊元件與整合新型通訊設備出現問題，美國空軍正延後接收新C-130J運輸機。空軍發言人表示，美國空軍正與產業夥伴合作，處理在C-130J生產線上整合新型通訊系統時所發現的技術問題。

對此，洛克西馬丁公司發言人表示，飛機產線並未停止，公司正與客戶進行通訊系統認證的最後階段，並計畫很快能恢復交付，預估今年可交付16到24架。報導先前指出，洛馬在2025年因此只交付2架C-130J，洛馬方面則並未證實或反駁這項消息。

報導另指出，美五角大廈在去年底授予洛馬公司有關的C-130J聯合飛機交付、開發、整合和工程合約，合約包含美國對世界各國軍售C-130J，使洛馬的全年訂單提升至250億美元。雖然前面有許多國家訂單，但根據川普可能的最新政策，將優先考慮國防支出較高、且具有戰略重要性的國家，我國若能順利武獲，或許能減輕產線延宕影響。

與C-130H型機的性能相比，新一代C-130J則換裝更強發動機，並搭配「六葉全複合材料彎刀型螺旋槳」，可提升飛行效率；J型機推力增加29%，燃油效率提升15%，最驚人的表現是起飛距離大幅縮短了41%。在航程與載荷方面，C-130J-30型（長機身版）比現役H型機多出2個貨板位（總計8個），滿載航程更從不到2000公里暴增至超過3200公里。

另外，現役H型機仍充滿傳統指標儀表與類比訊號，極度依賴機組人員的手動操作與判讀；J型機則引進了全數位化駕駛艙。並配備兩具抬頭顯示器，讓飛行員在夜間或惡劣天候降落時，視線無需離開窗外。其自動化駕駛程度也提高，裁撤「領航員」與「飛航工程師」兩職缺，操作員額精簡至3人。

