愛沙尼亞警告 俄重建軍工產能砲彈年產量達700萬枚

圖為俄羅斯的Tornado-S多管火箭系統（MLRS）。（圖：俄羅斯國防部）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕愛沙尼亞對外情報局局長羅辛（Kaupo Rosin）近日在線上簡報會上表示，俄羅斯總統不僅已經恢復在俄烏戰爭初期消耗的戰略儲備，去年更生產達700萬枚各式砲彈及火箭彈，普廷目前無意停止對鄰國烏克蘭長達近4年的入侵，並認為他可以在關於如何結束戰爭的談判中「智勝」美國。

軍聞網站「Army Recognition」報導，該機構10日發布《國際安全與愛沙尼亞2026》報告指出，自2021年以來，俄羅斯的砲彈產量增加約17倍之多，大約40萬枚增至700萬枚砲彈和火箭彈。該報告甚至將其細分，指出2025年的各式口徑榴彈砲共340萬枚；迫擊砲彈230萬枚；主戰車等裝甲砲彈80萬枚；以及多管火箭系統彈藥50萬枚。

請繼續往下閱讀...

報告還指出，在2022年初俄羅斯的每日彈藥支出一度高達6萬枚，之後隨著庫存減少和配給制度的實施，穩定消耗在每天1至1.5萬枚左右。

報告分析，從消耗結構來看，俄軍仍以火炮為主要火力，透過持續破片和空爆，形成多層次火力壓制、摧毀戰壕並孤立據點。203公厘砲的數量較少，但作戰效果卻很大，因為這種砲專門用於摧毀加固目標、後勤節點和防禦帶。

另外，迫擊砲的產量排名第二，代表俄羅斯正準備長期的近距離戰鬥；火箭砲的數量雖然不多，但卻是俄羅斯取得作戰縱深的關鍵，這些系統並非被用作精確打擊，而是區域封鎖和干擾，以阻撓敵軍輪換和補給；步兵戰車和主戰車砲彈產量則表明裝甲部隊已成為砲兵的輔助力量，為步兵開闢進攻通道。

報導指出，愛沙尼亞報告的另一層涵義表明，俄軍的彈藥儲備可能更大，因為烏克蘭方面評估認為，光是2025下半年，北韓的彈藥就佔俄軍前線消耗的一半，俄羅斯自2023年以來也從伊朗和北韓進口500至700萬枚砲彈，這種緩衝給俄羅斯重建的機會。同時，2025年的採購成本約1兆盧布，老式152公厘砲彈的成本甚至不到10萬盧布（約新台幣4萬元），低廉的成本成為消耗戰的關鍵。

羅辛表示，俄羅斯官員在與美國的談判中拖延時間，沒有討論如何與美國進行真正有意義的合作。俄羅斯的計劃包括組成新軍事單位，並將其與北約接壤的邊境沿線的戰前兵力增加2到3倍，俄軍光是無人系統部隊可能就計畫組建190個營。他補充，此計劃將很大程度取決於俄羅斯、美國和烏克蘭之間就烏克蘭停火問題進行的談判結果。

羅辛聲稱，目前俄羅斯「沒有足夠的資源」對北約發動攻擊，但克里姆林宮擔心歐洲會在未來幾年內重新武裝，並對俄羅斯採取軍事行動。

