射程暴增到1800公里！共軍殲-15掛新反艦飛彈 直指關島防線

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國航艦主力艦載機「殲-15」近日被發現掛載新型反艦飛彈「鷹擊-15」（YJ-15），外媒評估其射程最遠可達1800公里、速度超過5馬赫。分析指出，這代表共軍航艦編隊可在敵方防空圈外「外線開火」（指在防空射程外發動攻擊），將使台海與美、日周邊防禦體系面臨新的壓力。

美國海軍學會新聞網（USNI News）報導，近日流出的影像顯示，一架隸屬中國海軍的殲-15戰機掛載了兩枚新型鷹擊-15飛彈。這款飛彈在2025年閱兵中首度亮相，如今正式進入部隊測試階段，將加入現有的反艦飛彈庫存，成為共軍在台灣、日本及菲律賓周邊演訓的新威脅。

軍事情報機構《詹氏防務》（Janes）分析指出，相較於現役鷹擊-12飛彈約500公里的射程，新型飛彈的打擊半徑大幅跳躍至1200至1800公里，且極速超過5馬赫。需注意的是，中國官方尚未公開鷹擊-15的性能參數，相關數據為外媒根據公開畫面與技術趨勢之評估。 外媒分析認為，這種「長程、超音速」的組合，可能讓共軍更早對敵軍防空網發動飽和式攻擊（指同時發射多枚飛彈，癱瘓防空攔截能力）。

福建號電磁彈射上線 殲-15可掛重型飛彈起飛

這項武裝進化與中國最新航艦「福建號」的技術突破息息相關。相較於舊款航艦採取滑跳起飛，具備電磁彈射技術（CATOBAR）的福建號，能讓殲-15掛載更重、體積更大的反艦飛彈升空，大幅強化單機火力。

此外，福建號搭載的「空警-600（KJ-600）」預警機也將成為關鍵輔助。該預警機能在空中偵測並追蹤海面目標，導引殲-15在視距外精準獵殺敵艦。五角大廈在《2025中國軍力報告》中示警，北京計畫在2035年前擴增至9艘航艦，屆時規模將逼近美軍，意圖在西太平洋建立區域軍事霸權。

預警難度倍增 台灣周邊防禦壓力升高

隨著共軍將極音速、長程反艦飛彈整合進航艦打擊群，區域內的美、日、台軍隊面臨更短的反應時間。專家警告，這種「將打擊能力向外延伸」的武裝升級，目的是試圖建立將外國干預力量阻擋在第二島鏈外的「反介入」防線（意指讓外國軍力更難接近戰區）。

簡單說，共軍現在不但能從更遠距離發動攻擊，出手速度也更快，這讓台灣與美日盟軍在公海上的防禦空間面臨更大挑戰。

