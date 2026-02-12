無人機「AI協同作戰功能」好用在哪裡？專家解析：這點真的很強

中科院與美國知名的AI與無人機公司合作，攜手推動 AI 飛控無人系統的研發、驗證與部署，將把 Shield AI 的 Hivemind 平台整合至中科院的智慧型無人系統中。（圖：擷取自 Shield AI網站 ）

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院與美國知名的AI與無人機公司合作，攜手推動 AI 飛控無人系統的研發、驗證與部署，將把 Shield AI 的 Hivemind 平台整合至中科院的智慧型無人系統中，涵蓋軟體研發與實際部署應用，打造台灣無人機的蜂群式「AI協同作戰功能」。

熟悉無人機技術發展的軍事專家今天指出，由AI輔助的「協同作戰功能」能力真的很強，可以同時指揮幾十架無人機，並依任務各自進行偵察或是攻擊任務，相互不會碰撞，可以無須GPS或是通訊的狀態下自主飛行，即便是在遭受干擾下，還能在拒止環境中保持基本自主能力，這將是台灣發展無人機群攻與反制戰力時的有力後盾。

請繼續往下閱讀...

對於Shield AI 的 Hivemind 平台與傳統無人機自動駕駛系統有何不同？專家解析指出，傳統系統通常僅能依照預先規劃的航線執行任務，缺乏應對突發狀況的彈性。而 Hivemind系統， 具備「感知、決策與行動」能力，能即時重新規劃路徑、避開障礙與禁航區。它能在通訊或 GPS 遭干擾（GPS-denied）的複雜環境下維持運作，並具備邊緣運算能力。

對於「蜂群式協同作戰」對操作人力有什麼幫助？專家說透過 Hivemind 的協同自主技術，一名操作人員即可於一個地面控制站中，同時監控與指揮多套無人系統。這解決了在人力受限條件下的長時間任務運用需求。

Shield AI 公司的V-BAT無人機，具有偵察丶打擊一體的能力。（圖：擷取自 Shield AI網站 ）

此外，對於各界都探討為什麼「無須 GPS 與通訊」的自主飛行能力對台灣軍事防衛至關重要？ 專家表示，在現代電子作戰環境下，GPS 或通訊訊號極易遭受干擾或拒止。Hivemind 讓無人機在沒有外界訊號的情況下，仍能獨立完成情報蒐集或自主任務，維持戰場韌性。至於無人機在 GPS 或通訊干擾下如何運作？常見作法包括：視覺導航（Visual Navigation）、感測器融合定位（IMU、LiDAR、Radar）、任務導向決策邏輯（非即時遙控），這使無人機能在「拒止環境」中保持基本自主能力。

專家表示，商用無人機除了軍事用途外，常見的智慧飛控應用包括：

基礎設施巡檢，如電力線路、風力發電機或太陽能板的損壞檢測。

物流運輸：醫療物資或小型包裹的緊急運送。

智慧農林： 用於大規模農場的精準噴灑與植被監測。

對於AI 介入無人機操作後，人類操作員的角色會如何轉變？專家說，從傳統的「遠端駕駛」（每一秒都需手動操控）轉向「人機協同（Human-Machine Teaming）」。操作員轉變為任務指派者，設定高階目標（如：搜索此區域），而飛行細節、避障與路徑規劃則交由 AI 自動處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法