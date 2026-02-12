陸軍：「獵鴞」ALTIUS-600M無人機 裝備維保、訓練均正常執行

Altius-600M攻擊型無人機發射升空。（資料照，國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕陸軍以「獵鴞專案」對美採購安杜里爾工業（Anduril Industries）的ALTIUS-600M型攻擊無人機，去年獲快速交運。針對媒體報導，外傳陸軍月前在濁水溪河床首度實彈攻擊驗證成效不如預期，陸軍司令部今（12）日表示，相關報導不屬實，該型無人機無論在裝備維保、教育訓練及技術支援等方面均正常執行。

媒體報導，陸軍砲兵部隊測考中心日前在濁水溪河床首度實施實彈攻擊驗證，卻傳出成效不如預期，「5架摔3架」。對此，陸軍今天表示，相關報導不屬實，籲請媒體勿使用未經證實數據加以臆測裝備效能。

陸軍說，陸軍籌獲各項新式武器裝備後，都會規劃效能與人員操作訓練成效驗證。獵鴞專案所採購之ALTIUS-600M 型攻擊無人機無論在裝備維保、教育訓練及技術支援等方面均正常執行。

陸軍強調，因應多變化的戰場環境，本軍已針對陸續獲得之新式武器、裝備，規劃納入年度重大演訓，結合戰術作為，採實戰化方式（實彈射擊）實施訓練及驗證，達適切部署兵火力，建構可恃地面防衛戰力，望請國人支持。

據了解，美國2024年6月公告批准售台至多291套Altius-600M攻擊型無人機，其中，首批無人機在去（2025）年8月4日交運給我國陸軍，創下20年軍售交貨最速紀錄，安杜里爾創辦人拉奇（Palmer Luckey）當時更親自赴台見證，並會見國防部長顧立雄。

政府擬提出的8年期1.25兆元國防特別預算，其法源基礎「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」仍在立院卡關，不過據立法院外交及國防委員會日前召開機密專報的可公開內容，預算包括採購反裝甲型無人機飛彈系統，1554套ALTIUS-700M及478套ALTIUS-600ISR；前者是酬載爆破力升級版，後者是著重續航力「情監偵（ISR）」型無人機。

