國防祕辛》馬防部重啟240重砲射擊 竟只有中將指揮官及小兵兩人在場

馬防部240重砲目前仍是防區主力武器之一，但在1996年台海危機時曾實彈射擊過後，曾歷經長達21年的封存，直到2017年才重啟射擊，而且到目前為止仍擔任防區戰備任務。圖為馬防部2023年實施「雲台操演」，240公厘榴彈砲對海上目標實彈射擊。（取自陸軍臉書）

〔記者羅添斌／台北報導〕馬防部240重砲目前仍是防區主力武器之一，但在1996年台海危機時曾實彈射擊過後，曾歷經長達21年的封存，直到2017年才重啟射擊，而且到目前為止仍擔任防區戰備任務，不過，240重砲在2017年完成檢整並重啟第一發射擊時，射擊現場竟然只有中將指揮官楊海明及一位小兵射手在場，這又是為了什麼？

退伍中將丶時任馬防部指揮官楊海明說，240砲畢竟曾封存長達21年之久，第一門重啟射擊的240砲，就是他當年擔任馬防部砲兵連時的砲，檢整過程他也全程掌握，安全上是沒有問題的，但為了整體考慮，他是請相關幹部及幕僚到遠一點的安全場合，現場就留下他以及一位小兵射手而已。

楊海明回憶說，當眾人離開射擊現場後，240重砲的位置上就只有兩個人，他發現小兵射手的眼神中透著一點不安的氣息，立刻霸氣的為射手打氣說，安啦！我就是當年這門砲的連長，安全沒有問題，打就是了！

曾經在馬祖服役的退伍老兵，2019年9月重返馬祖參訪軍事據點。圖為老兵參觀南竿梅石大砲連跳砲操，在240榴彈砲前開心合照。（資料照，記者俞肇福攝）

M1式240公厘榴彈砲以其驚人的威力著稱，主要性能指標如下：

最大射程： 超過23公里（23,066公尺），火力範圍廣泛涵蓋台海周邊重點海域與對岸沿岸。 彈藥威力： 單枚高爆彈重達163.3公斤（360磅），爆炸殺傷半徑達500公尺，是摧毀敵方強化地堡與混凝土工事的利器。

戰略防禦： 現多部署於強化碉堡內，利用軌道系統進出陣地，具備極強的生存性與防護力。

2017年的11月17日，馬防部在實施「106-3 號聯信操演」的預演日，由南竿、北竿與莒光等地區，採異地同時的方式進行實彈射擊，其中，240重砲成功發射4枚，以每2分鐘發射1枚的頻次射擊，這證明了重砲雖老，但還是好用。

砲兵中將退伍的楊海明回憶說，2017年他在擔任馬防部指揮官期間，下令重啟240重砲射擊，當天的第一發射擊時，只有他以及小兵射手在現場，其他人都在遠一點的安全場地。（資料照）

楊海明在完成射擊操演說，此次操演以「安全」為第一考量，操演全程均按火砲射擊現行作業程序，不論射擊公告、射擊靶訊、鄉里說明會、安全軍官講習、火砲、彈藥檢整鑑定及相關風險管控等作為，都能按部就班完成，不僅驗證平日訓練成果，亦展現國軍保鄉保土的決心。

240公厘榴彈砲（俗稱「黑龍」或「砲王」）最早於1950年代末期（約民國48年）由美援移交，部署於金馬前線。1996年年底完成射擊訓練之後，該型火砲隨後進入長期戰略封存，在馬祖曾寫下連續21年未曾進行實彈射擊的紀錄。

直到2017年（民國106年）11月，在具備砲兵專業背景的時任指揮官楊海明中將指示與督導下，這座重達近30公噸的重砲在「106-3號聯信操演」中再度重出江湖。當時，砲班成員精確執行裝填、瞄準與擊發任務，震碎長年的封存寂靜，向世界宣示馬祖最重型火力的持續效能。

