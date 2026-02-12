俄國又夜襲烏克蘭 敖德薩近30萬人無水電可用

烏克蘭官方提供的12日拍攝的畫面顯示，烏南城市敖德薩某處在遭俄羅斯無人機攻擊後陷入火海。（路透）

〔編譯張沛元／綜合報導〕烏克蘭空軍12日表示，俄羅斯在對烏克蘭的夜襲中發射24枚彈道飛彈、1枚巡航飛彈，以及219架無人機；烏克蘭副總理庫列巴（Oleksiy Kuleba）說，南部城市敖德薩（Odesa）在遭俄國攻擊後有近30萬人無水電可用。

烏克蘭空軍在即時通訊應用程式Telegram上發文表示，烏國防空部隊已擊落或摧毀16枚俄羅斯飛彈與197架無人機；俄國這波夜襲的主要目標是首都基輔、第2大城哈爾科夫（Kharkiv）、東南部城市第聶伯羅（Dnipro）以及敖德薩。

請繼續往下閱讀...

副總理庫列巴則指出，敖德薩有近200棟建築沒有暖氣，第聶伯羅也有1萬名用戶無暖氣可用。

同日，烏克蘭最大民營能源企業DTEK在Telegram上說，俄羅斯夜襲導致該公司發電廠設備在嚴重受損，為該公司的熱力發電廠自2025年10月以來所遭受的第11次大規模襲擊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法