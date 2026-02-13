美陸軍1.6億購大量「大黃蜂V2」攔截機建反無人機牆 下個月就能接收

美國陸軍「聯合跨部門特遣部隊－401」近期採購「大黃蜂V2」反無人機系統。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕五角大廈的美國陸軍「聯合跨部門特遣部隊－401」（JIATF-401）斥資520萬美元（約新臺幣1.63億元），採購「大黃蜂V2」（Bumblebee V2）反無人機系統，預計今年3月就能接收，快速形成防衛戰力。

軍聞網站「Army Recognition」報導，JIATF-401頒布合約，向Perennial Autonomy公司採購「大黃蜂V2」反無人機系統，預計3月開始交付，快速滿足部隊防衛任務需求。該系統的低成本、低附帶傷害特性，將有助美軍應對境內外日漸猖獗的小型無人機威脅，確保部隊與重要設施安全。

請繼續往下閱讀...

報導說，「大黃蜂V2」為第一人稱視角（FPV）攔截無人機，採用碰撞擊殺而非炸藥，降低對部隊、敏感設施、人口密集區的附帶傷害風險，並能透過軟體輔助操作人員，在飛行末段鎖定來襲威脅，進而有效進行攔截。

星條旗報報導，美陸軍已展開「大黃蜂V2」的操作訓練，並同時送往北卡羅納州布拉格堡進行測試，確保對戰場需求已做準備，有望在接裝後快速形成防衛戰力。

聯合跨機構特遣部隊401負責協調國防各部門的反無人機行動，近日也發佈一份「關鍵基礎設施實體保護指引」文件，標註了如何為建築增設防護網。

五角大廈日前也宣布遴選25間廠商，參與美陸軍「無人機優勢計畫」（DDP）第一階段，預計18日起在喬治亞州本寧堡受測，競逐價值1.5億美元的自殺無人機合約。該計畫尋求在2027年起，逐步讓美陸軍擁有數十萬架自殺無人機，藉此建構新世代無人機戰力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法