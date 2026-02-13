重建造船業 美海軍部長透露2027造船預算可能至少「翻倍」

美國海軍部長費蘭。（法新社資料照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國總統川普積極重振造船產業，對此美國海軍部長費蘭12日表示，2027財年的造船預算可能將比今年多出2倍以上，且會集中建造輔助船艦，這類軍艦相比主戰艦更容易建造，對提振造船業更有效。

軍聞網站「USNI News」報導，費蘭雖不願透露具體數字，但他說，2026財年結合國防預算與協調法案所獲得的資金，共支出約473億美元，可完成19艘船艦建造。2027財年的海軍造艦預算有望讓新建船艦採購數量達到2026財年的兩倍以上。

費蘭補充，在此基礎上，2027財年預算將進一步加碼，強調其中輔助與後勤支援艦的採購比重大幅提高，以支援海軍全球行動能力與船舶產能重建。

費蘭說，「黃金艦隊」計畫在於透過龐大的投資，解決過去造船業衰落的問題，新規劃艦種包含 FF（X）巡防艦、川普級戰艦及各式無人水面艦。預算結構上採取高低配方式，高端的包括新一代戰艦、驅逐艦、航空母艦和潛艦，以提升海軍生存性、彈藥韌性和持續性火力；低端的則包含新型護衛艦和無人系統，提供靈活性和規模數量，以及維持艦隊的後勤和輔助力量。

報導分析，預算協調法案中包含了49億美元的無人系統預算，海軍屆時可能會研發不只一種多用途海上無人支援艦（MUSV）。去年海軍曾發布相關招標公告，表明船艦需攜帶兩個40英尺（約12公尺）長的標準貨櫃，並能在4及海象下以25節巡航速率航行最多2500海里。

費蘭還預計投資和發展機器人自動化系統（RAS），指出美國僅有少數公司具備建立一條完整的潛艦產線，但RAS系統不僅速度快、模組化程度高，價格也夠低，為新創公司建立參與海軍造船業的基礎。

