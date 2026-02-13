不只立法 韓外交部設核潛艦小組與美洽談

圖為南韓海軍柴電潛艦「安武號」。（圖取自南韓海軍臉書）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕南韓政去年宣布與美國達成貿易和安保協議，將合作建造核動力潛艇，近日南韓外交部已設立核潛艦談判小組，將納入國防部主導的跨部會工作小組，專責與美方各部門協調。同時南韓國防部的證實將推進核潛艦相關立法工作，彌補現有南韓法律的不足。

「韓聯社」報導，美國近期將派遣代表團到訪南韓，針對2025年11月發布的「聯合事實清單」及美韓經貿協議與關稅等事宜，進行磋商；因此繼南韓國防部1月成立跨部會工作組後，南韓外交部也在專責處理美韓事務的北美局轄下，設立核潛艦談判小組。

報導指出，未來該小組將與美國聯邦政府、國會、智庫與企業接洽，但根據美方規範，就籌獲核動力反應爐與採購核燃料項目，將會另外簽署專門協議，協助跨部會工作組推動造艦計畫。

同時，南韓國防部10日表示，旗下戰略政策局核潛艦專門工作小組近期已委託實施「制定核潛艦計畫特別法案」的相關研究，並計畫於今年上半年啟動立法程序，以彌補現有南韓法律的不足，確保核潛艦引進計畫順利落實。

南韓國防部表示，引進核潛艦將建置適用「軍用核能」的安全規章、安全保障和放射性物質管理系統，但現行的《防衛事業法》和《原子能安全法》等相關法案，僅針對民用核能制定，難以適用核潛艦計畫。因此，制定符合計畫需求的特別法案成為當務之急。

南韓總統李在明與美國總統川普去年2度會晤，分別是8月在華府白宮，及10月在慶州亞太經合會（APEC）峰會期間會晤，磋商同盟安全合作議題。兩國政府隨後於去年12月達成共識，同意由美方提供技術支援，協助南韓打造配備傳統武器的核動力潛艦。另外，南韓外交部長趙顯本月3日訪美，與美國務卿盧比歐會談，同意持續推動計畫進展，深化美韓相關領域合作、強化南韓戰略嚇阻能力。

