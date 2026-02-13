美陸軍成功測試增程型導引火箭彈 海馬士射程超過150公里我有望取得

圖為ER GMLRS火箭彈。（圖取自Lockheed Martin）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕台灣總計採購111套海馬士多管火箭系統，包含採購數百枚射程超過160公里的陸軍戰術飛彈系統。而美國陸軍9日更宣布，已在1月30日再次完成「增程型精準導引火箭」（ER GMLRS）實彈試射，提升火箭砲部隊的打擊範圍，未來若成功服役，國軍也有望取得。

軍聞網站「Army Recognition」報導，這次測試使用M270A2多管火箭發射車發射，成功驗證了火箭與現有發射器的整合，完成了火箭彈替代彈頭（AW）的資格認證，驗證了實際部署的可行性。

而這些新的增程型火箭彈，也能由海馬士系統發射，洛馬在去年底也完成了由海馬士發射的測試。洛馬公司表示，ER GMLRS的設計最大射程為150公里，不僅比現役GMLRS火箭彈的射程增加一倍以上，更關鍵的是，它完全相容於現有的HIMARS及M270A2多管火箭系統（MLRS）。代表部隊無需更動現有編制或硬體架構，僅需更換彈藥，即可具備長程打擊能力。

另外，ER GMLRS彈體與原本的GMLRS大小相當，可同時裝入6發增程型火箭彈箱，同時換裝更強力、馬力高達600匹的引擎，而且ER GMLRS也強化彈尾尾翼控制能力，提升導引效能，讓火箭保有與GMLRS同等級的精確度。

