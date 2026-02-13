中國095型核潛艦首度曝光！衛星照揭X型尾舵 專家估排水量近萬噸

最新衛星影像（左）確認，中國首艘095型核動力攻擊潛艦已於葫蘆島造船廠現身；右圖為共軍現役的093型、094型潛艦。（圖片來源：Naval News / 資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國海軍發展下一代攻擊核潛艦的動向，近期首次被商業衛星捕捉。權威軍事媒體《海軍新聞》（Naval News）披露，衛星影像顯示疑似中國最新一代核動力攻擊潛艦，現身遼寧葫蘆島的渤海造船廠。外媒分析指出，這艘新潛艦在艦體寬度與艦尾設計上，與現役潛艦有顯著不同，顯示中國新一代核潛艦的建造計畫正持續推進。

報導中指出，透過 Sentinel-2 與 SAR 合成孔徑雷達衛星在今年 2 月的影像，可發現這艘剛移出乾塢的新潛艦，疑似為最新的「095型」（Type 09V）。它與現役的 093 型（商級）相比，有兩大顯著變化。

首先是尺寸與噸位。雖然其長度約110至115公尺，差異不大，但艦體明顯「變寬了」，估計寬度達12至13公尺。專家推估，這讓其潛航排水量躍升至9000到10000噸級，內部空間更為寬敞。

其次是艦尾設計。新潛艦採用了明顯的「X型尾舵」 ，這是中國核潛艦首度採用此設計。相較於傳統的十字舵，X型尾舵通常能提供更好的操控性與穩定度，同時也有助於降低噪音。

疑採泵噴推進 強化靜音能力

在動力系統方面，雖然衛星照片無法完全透視水下部位，但外媒分析評估，095型極可能採用了「泵噴推進系統」（Pump-jet） ，而非傳統的螺旋槳。這種設計能有效降低空蝕噪音，大幅提升潛艦的隱蔽性，是現代先進核潛艦的標準配備。

此外，艦體指揮塔後方出現了一個開放艙段，分析指出這極可能是垂直發射系統（VLS），用於搭載反艦飛彈或攻陸巡弋飛彈；另一種可能性則是反應爐艙段的施工區域。而在船體結構上，較高的水線暗示其可能改採「單殼體」設計，這有別於中國傳統的雙殼體結構，能更有效地利用內部空間。

印太水下競賽加速 各國緊盯

報導分析，雖然魚雷管配置、聲納型號等細節仍是未知數，但外媒形容，這艘新艦的出現，顯示中國核潛艦隊的現代化工程正持續推進。

外媒分析認為，這項發展也將成為印太地區「水下軍備競賽」的背景之一。包括澳洲透過「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）協議籌獲核潛艦，以及日本、南韓近年對水下戰力與反潛作戰（ASW）的持續投資，都顯示區域各國正密切關注水下戰力的平衡變化。

