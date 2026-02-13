自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

扯！共軍出動53機艦擾台 國軍嚴密監控應處

2026/02/13 11:08

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國持續加大對台灰色地帶襲擾及軍事施壓，國防部今天（13日）公布，自昨（12）日上午6時至今上午6時止，偵獲中共軍機42架次及軍艦11艘，持續在台海周邊活動。其中有32架次逾台海中線，進入我北部、中部、西南及東部空域。

國防部示意圖顯示，昨天共機活動時間與範圍廣泛，北部空域於下午3時20分至晚間7時05分間，偵獲輔戰機1架次；台海中線附近則於下午1時10分至晚間8時25分間，有主、輔戰機及無人機計26架次活動，其中17架次逾越中線。西南空域方面，上午11時45分至下午4時30分偵獲主、輔戰機及轟炸機計13架次。此外，東部空域亦於上午11時40分至晚間6時35分間，偵獲無人機2架次。

在海上動態方面，合計偵獲中共海軍11艘艦艇，於台灣周邊海域活動。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

