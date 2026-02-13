美軍重返蘇比克灣！陸戰隊中將評估：中國海上民兵可被有效反制

美國陸戰隊上士瓊斯（Timothy W. Jones）於蘇比克灣監督軍機懸吊演習。美軍計畫2026年夏季啟用蘇比克灣預置據點，強化第一島鏈防務。（取自美國陸戰隊官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍2026年夏季將啟用菲律賓蘇比克灣（Subic Bay）戰略據點，強硬反制中國海上民兵的灰色騷擾！陸戰隊第三遠征軍司令透納（Roger Turner）中將強調，中方脅迫屬可因應的戰術層級挑戰，美軍已備妥方案，確保第一島鏈機動無虞。

根據美國海軍學會新聞網《USNI News》報導，透納10日出席聖地牙哥論壇時證實，陸戰隊正於蘇比克灣物資預置據點（Prepositioning site），陸續進駐車輛與軍事裝備。此舉旨在大幅縮短補給線，讓美軍在危機發生時，能迅速在印太前線展開部隊機動。針對中國海上民兵的騷擾，他直言美軍已有反制手段，確保部隊機動順利進行。

儘管對反制民兵展現信心，透納也揭露據點面臨嚴密的間諜滲透壓力。去年菲律賓警方曾逮捕涉嫌監視港內美菲軍艦動向的中國人士，為此美國海軍犯罪調查局（NCIS）近月已加強對當地執法部門的反間諜培訓。更關鍵的挑戰在於防禦韌性，透納坦言目前在菲設施普遍缺乏足夠的「硬化（Hardening）」加固，面對中國長程飛彈庫存，生存力仍有提升空間。

中國脅迫引發反彈 區域盟友更趨團結

透納指出，北京試圖投射權力影響鄰國，反而激發日、菲、韓、澳等國的反感，民意更趨向與美合作。隨著蘇比克灣據點強化，美軍將以行動傳遞明確訊號：中國的灰色地帶騷擾無法阻礙美軍守護印太現狀的決心。

