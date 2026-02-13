協助台灣強化博愛特區防衛 傳美將售台車載式無人機反制系統

美方為協助台灣強化博愛特區等關鍵地區的反無人機戰力，擬在此次出售多套車載式的無人機反制系統，可藉由這款集硬殺及軟殺於一身的新式裝備，有效反制共軍可能採取的無人機蜂群攻勢。（圖：取自諾斯洛普．格魯曼官網）

〔記者羅添斌／台北報導〕美方近期將宣佈新一波的對台軍售案，除了有包括PAC-3 MSE飛彈丶IBCS整合戰場管理系統及NASAMS國家防空飛彈系統等與我國台灣之盾計畫相關的大型軍售案之外，據了解，美方為協助台灣強化博愛特區等關鍵地區的反無人機戰力，擬在此次出售多套車載式的無人機反制系統，可藉由這款集硬殺及軟殺於一身的新式裝備，有效反制共軍可能採取的無人機蜂群攻勢。

軍政人士並且表示，這套系統將由憲兵指揮部主導辦理，車載式無人機反制系統配有硬殺功能的30鏈砲，以及整合射頻（RF）感測器與電子戰模組的軟殺系統，可透過訊號干擾（Jamming）或電子壓制手段，干擾無人機的導航或控制鏈結，使其失去效能，強化首都衛戍效能。

軍方對建置無人機反制系統，依據防衛地點特性及部隊性質，規劃出：車載式無人機反制系統丶固定陣地式無人機反制系統，以及可供部隊官兵機動運用的可攜式無人機反制系統，有就是最為普遍使用的單兵無人機干擾槍，其中，車載式的無人機反制系統主要是由憲兵指揮部運用，並置重點在首都的博愛特區防衛。

為強化現有首都反無人機能量之不足，憲兵指揮部向美洽談採購3套M-ACE機動車載反無人機系統，為應對一、二級無人機威脅增加硬殺手段，可望列入此次美國對台軍售案。（圖：取自諾斯洛普．格魯曼官網）

軍政人士今天指出，在美方近期可能宣佈的對台軍售案中，將會包括新式的M-ACE車載式無人機反制系統，這款由美國知名軍工大廠開發的車載式無人機反制系統，其以30鏈砲為核心，並可搭配光學／紅外（EO/IR）感測器、三維全向雷達、電戰模組等套件，以指管（C2）介面操控，在人在迴路（man-in-the-loop）設計下，反制一、二級無人機。該系統也已投入烏克蘭戰場數年，具備實戰經驗。

他表示，為強化首都衛戍效能，防範中國解放軍發動無人機群攻、直搗政經中樞，憲兵指揮部2年前便向美方詢價，往來數回後，在去年敲定採購3套，期望在目前以「軟殺」干擾為主的無人機反制槍、無人機反制系統下，補上「硬殺」手段的關鍵缺口。

