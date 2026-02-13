DMS雙聯裝刺針飛彈可連續打擊 熟練士官12秒內完成接戰及發射

DMS雙聯式刺針飛彈系統因為具有可連續對敵方目標進行打擊的特性，是很多部隊在機動野戰防空時的最愛。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方現正換裝單兵攜行式（肩射型）的刺針飛彈，發揮機動打擊戰力，而DMS雙聯式刺針飛彈系統因為具有可連續對敵方目標進行打擊的特性，是很多部隊的最愛，曾曾參與「神弓操演」實彈射擊的陸軍士官表示，他從最初需要1分鐘逐步縮短至12秒內完成接戰程序及發射，累積許多操作經驗，對這款武器系統給予高度肯定。

野戰防空士官高級班第34期學員本週在陸軍砲兵訓練指揮部，實施「雙聯裝刺針飛彈系統訓練模擬器」課程，課程不僅幫助學員建立基礎操作認知，更使未來晉任上士的幹部們能返回部隊貢獻所學。

請繼續往下閱讀...

根據軍媒青年日報今天報導指出，教官置教學重點於「目標搜索、敵我識別、飛彈啟動、目標鎖定、判聽音頻、距離判定、實施超仰、飛彈發射」等8項接戰程序，學員透過模擬器操作建立基礎觀念，並將所見所學帶回單位，協助部隊推動裝備訓練及運用，發揮學習成效。

所有接戰程序中，「判聽音頻」對於初次接觸模擬器的學員而言最具挑戰性，看似單純的聲響判定，實則是能否順利完成鎖定與發射的關鍵環節。「嗶——！」隨著音頻聲響起，學員必須在目標持續移動下，判聽敵我識別器回應的識別音頻，確認為敵機後進而鎖定目標，若過程中失去飛彈音頻，則須依規定鬆開開鎖扳機、重新追瞄並再次鎖定，確保流程正確無誤。教官則透過設定不同飛行方向與速度的靶機，使學員在反覆演練中熟悉程序銜接與操作節奏，逐步培養判斷能力與穩定度。

在鎖定敵機後，「距離判定」則攸關是否進入飛彈發射階段及射擊命中的成功率，學員須依光學瞄準具特性，運用時間計數法或距離圈判定法完成距離判別，並配合俯仰托架調整發射角度。課程中，教官著重於引導學員理解瞄準具原理與判別邏輯，而非單純記憶步驟，使其掌握各項程序間的關聯性與注意事項，進一步強化裝備運用能力，為後續野戰防空訓練奠定扎實基礎。

為強化砲兵幹部本職學能，野戰防空士官高級班本週實施「雙聯裝刺針飛彈系統訓練模擬器」課程。（圖：取自青年日報）

員謝宇倫中士表示，過去曾接受為期1個月的雙聯裝刺針飛彈系統專長班訓練，也參與「神弓操演」的實彈射擊，從最初需要1分鐘逐步縮短至12秒內完成接戰程序及發射，累積許多操作經驗，此次以士高班學員的身分再度接觸模擬器課程，讓他從幹部角度重新檢視自身技術，為日後回到單位帶領弟兄做好準備。

謝宇倫指出，在每一堂課中，他會更著重於觀察教官的教學安排與講解方式，包括如何拆解接戰程序、發生操作錯誤時即時協助修正，以及利用情境設定來強化學員理解，透過分析教官的教學與重點安排，思考未來如何以更清楚、系統化的方式協助部隊弟兄掌握操作細節與注意事項，使單位的訓練更加扎實有效。

學員陳瑞軍中士則表示，雖然單位防空裝備並非雙聯裝刺針飛彈，但野戰防空作戰的接戰邏輯與核心觀念相通，此次課程透過模擬器的操作訓練，讓他得以比較不同飛彈系統在程序與運用上的差異，進一步理解各型裝備特性，也能幫助自己更完整掌握野戰防空作戰的概念，為未來軍旅生涯累積扎實專長基礎。

教官透過模擬器系統介紹，提醒學員射擊操作要領。（圖：取自青年日報）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法