美陸軍對軍火商下通牒：「不改就去死」 揚言找通用、福特接手

美國陸軍部長德里斯科爾。

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防採購體系正面臨重大變革。《彭博》報導，為了解決傳統軍火商長期以來效率低落與預算超支的問題，美國陸軍高層本週發出罕見重話，警告若無法改善，美軍未來將轉向通用汽車（GM）、福特（Ford）等民用製造巨頭採購裝備，並直言：「不改變，就去死（Adapt and change or die）。」

美國陸軍部長德里斯科爾（Dan Driscoll）在專訪中點名洛克希德﹒馬丁（Lockheed Martin）、RTX等傳統承包商，指出五角大廈過去對這些巨頭的依賴，導致美軍受困於昂貴且特規的裝備。他警告：「這不代表我們今天不需要他們，但這意味著明天我們可能就不再需要了。」

美軍未來的採購策略將轉向引進具備大規模生產能力的民用企業。德里斯科反問：「我們能不能去找通用汽車？找福特？找（美雲端科技巨頭）Salesforce？」他強調，如果他是傳統軍火商，「這才是我最該害怕的事」。

事實上，變革已經開始，陸軍已與 Salesforce 簽署了56億美元的數據與雲端軟體合約；在地面載具方面，也計畫採購數千輛基於雪佛蘭（Chevrolet）Colorado 卡車底盤改裝的「步兵班用載具」（ISV），直接捨棄了傳統軍火商 AM General 的方案。

這場改革的背後，是烏克蘭戰場帶來的深刻啟示。德里斯科爾指出，烏克蘭軍隊的高效之處在於「拿現有的民用產品，在投入戰場前稍作修改」就能發揮奇效。美軍希望能複製這種靈活性，減少對傳統軍火商「量身打造」卻曠日廢時的依賴。

這意味著未來的軍工訂單，將更看重「工業速度」與「供應鏈彈性」。通用防務（GM Defense）總裁杜蒙（Steve duMont）即表示，五角大廈現在需要的是「經過驗證、能快速調整的商業技術」，這正是汽車製造商的強項。

核心武器仍需大廠 但蜜月期已結束

不過，德里斯科爾也承認，像長程精準飛彈這類核心武器，短期內仍難以替代，美軍仍需要傳統軍火商的技術。儘管川普政府揚言整頓，甚至暫停國防承包商的庫藏股回購，但受惠於全球地緣政治緊張，國防類股今年以來仍上漲近 10%，顯示市場認為軍火商仍有護城河。

德里斯科爾強調，過去五角大廈確實是個「糟糕的奧客」，需求反覆無常，但現在美軍願意嘗試新模式，這也是給傳統業者最後的轉型機會。

