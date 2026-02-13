美軍部署最強航艦！「福特號」進駐中東 與林肯號組雙航艦施壓

美國海軍證實派遣最新銳的「福特號」航艦前往中東，將與林肯號組成雙航艦打擊群。圖為福特號資料照。（圖取自美國海軍官網、法新社；本報合成）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美伊核談判關鍵時刻，美軍在中東的軍事部署出現重大升級。《華爾街日報》引述美國官員說法，五角大廈已派遣海軍最新銳、排水量最大的「福特號」（USS Gerald R. Ford）航空母艦打擊群前往中東。該艦將與已在區域內的「林肯號」（USS Abraham Lincoln）會師，形成罕見的「雙航艦」部署，美國官員直言，此舉是為了美軍針對伊朗的「潛在攻擊計畫」預做準備。

「福特號」是第三代核子動力航空母艦福特級（Ford-class）首艦。這項部署證實先前關於川普擬派「第二艘航艦」的報導，且規格遠超外界預期。先前軍事觀察家推測可能調派「布希號」航艦或兩棲突擊艦，但《華爾街日報》證實，美軍直接出動了戰力最強的「福特號」。

報導指出，「福特號」此前在中東與加勒比海執行針對委內瑞拉前總統馬杜羅的行動及油輪扣押任務，離港已超過 200 天。儘管海軍官員擔憂長期部署對官兵造成壓力，但強調福特號具備強大的作戰紀錄，將為中東戰區帶來數十架額外的戰機與偵察機，並能讓指揮官以「更高的頻率」執行空襲任務。

這項軍事調動發生在美伊重啟核談判的敏感時機。川普總統近期加大了對伊朗的施壓力度，雙方官員上週剛舉行首輪談判。川普向記者表示：「他們（伊朗）想達成協議，也應該達成協議。他們知道如果不這樣做的後果，那代價將非常慘痛（very steep）。」

官員：為「潛在攻擊」預做準備

隨著「福特號」抵達，它將加入「林肯號」及其他 9 艘軍艦的行列，大幅提升美軍在該區域的打擊能量。兩名美國官員向《華爾街日報》透露，隨著美國加緊研擬對伊朗的「潛在攻擊計畫」（potential attack），這項部署是必要的戰力升級。這顯示華府在尋求外交談判的同時，也正具體落實軍事準備，以應對談判可能破裂的風險。

