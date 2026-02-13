LCC-1高雄軍艦25日除役 下一艘「武器測試艦」在哪裡？

在擔任新式武器測試艦任務多年後，海軍LCC-1「高雄」軍艦已預定本月25日除役。艦上搭配的八角型物體，即為中科院先前研製的艦載型被動相列雷達。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕長期擔任我國各型國產飛彈、雷達海上測試重任的海軍高雄軍艦（LCC-1），日前已拆除相關測試裝備，將於本月25日正式除役。由於高雄艦在「國防自主」進程中具備無可取代的地位，外界紛紛關注：「下一艘武器測試艦在哪裡？」

據軍政人士透露，海軍與中科院已達成共識，未來將不再專門抽調一艘老舊艦艇擔任專職測試平台，相關測試會儘量在中科院設置的測試場內進行，但亦可經由專案方式，向海軍申請調動軍艦來執行，其中，又以剛經過性能提升的「康定級性能提升艦」為優先。

高雄艦（LCC-1）原本是於1944年於美國服役，艦齡（連同在美國及台灣服役）至今達到82年之久。美國於1957年5月以租借的名義將這艘軍艦轉交中華民國海軍，在台灣服役也已有69年，將於本月25日走入歷史。

軍事迷先前在宜蘭蘇澳外海目擊到中科院的「快奇」無人艇（右下）出海海試時，由中科院的「光榮之星」海上測試船（上）緊跟一旁。（李忠衛授權提供）

高雄艦在服役晚期，因艦上搭載巨大的「八角塔」被動式相位陣列雷達及「華陽」垂直發射系統，成為中科院驗證海弓三、海劍二以及海劍羚飛彈的關鍵載台。隨著高雄艦功成身退，原有的測試任務已進入收尾階段，關鍵的測試數據早已完成蒐整。

軍政人士表示，未來「重型海用裝備」的測試空間將分為兩大路徑： 第一、部分雷達與飛彈發射系統已拆卸至中科院九鵬院區進行陸基精確校對； 第二、「海弓三」與垂直發射系統已經通過測試，未來可直接由完成性能提升的康定級巡防艦接棒，在現代化作戰艦體上進行更符合實戰環境的「最終考驗」。

此外，中科院也有一艘「光榮之星」號測試載台，未來角色將更加吃重。據了解，光榮之星」將專注於微型雷達、新型短程反艦飛彈及精進型「短程自動化武器系統」的研發，確保國產小型武器能維持高頻率的測試進度。

