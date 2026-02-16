國防祕辛》中科院航空所能量展示館藏大秘密 首任工程師竟曾助波音創始人發大財

圖為中科院航空所館藏的IDF戰機基本設計文件。（記者吳哲宇攝）

〔記者吳哲宇／台中報導〕全台存在大大小小軍事博物館，除了常見的黑蝙蝠中隊文物陳列館等，各個單位的軍史館，其實也暗藏奧秘。位於台中的中科院航空所的能量展示館，至今接待不少團體，館內藏有許多不為人知的歷史。其中令人驚訝的是，航空所首任工程師王助，曾於波音公司草創時期任職，並協助其開發一款飛機售予美國海軍，使波音公司獲得第一桶金，為現今的發展奠下基石，波音至今也不忘感念，其公司內設有王助先生的雕像。

航空所目前職員達到1000人，在占地15.6公頃的園區中，藏著航空所的能量展示館，館內介紹航空所從民國28年至今的歷史，包含大陸時期、遷台初期、航發時期、創新轉型和國機國造等不同時期，典藏各種飛機的研發歷史、手稿及藍圖。

航空所表示，創立時首任副所長王助，畢業於麻省理工學院航空系碩士，畢業後投入航空救國工作。當時剛從木材業切入飛機製造的波音，開發的首架B&W水上機遭美國海軍拒購，企業陷入資金危機，創始人延攬王助設計Model C，性能大幅提升並成功獲得美國海軍50架訂單，也讓波音獲得了創業上的第一桶金，波音公司也因此特別為王助先生建造一間紀念博物館。

圖為航空所首任首席工程師王助。（記者吳哲宇攝）

航空所指出，當時飛機材質為木材，所以在發展飛機這條路上，相關材質也被拿來研究，在大陸時期，航空所就負責航空器材的製造，以及飛機的研製。那時飛機機翼的木材複合板必須就地取材，而航空所位於四川，只能取竹木材料為用，透過編織、膠合的方式製成板材。而為了膠合材料，當時更每天從新疆空運新鮮牛奶到四川提煉成酪膠膠合竹木材。

圖為王助協助波音開發的第一款飛機。（記者吳哲宇攝）

館內除了研發飛機的史料，也有展出各式飛機模型、以及自製小型渦輪扇發動機「鯤鵬引擎」和轉子引擎，這些引擎現都作為飛彈、無人機的重要組件，成為國軍關鍵戰力基石。

到了1996年航發中心改制為漢翔公司時，航空所也面臨轉型問題，人數一度從1500人銳減至750人，因而當時經過全體員工討論，決定動推動無人機、動力系統與模擬器等三大發展方向。其中模擬器也不負眾望，依9大技術，航空所開發出40類模擬器、多達300多套系統在國內服務；最經典的莫過於高鐵模擬器，當時日本原廠的更新報價是1.5億，但航空所只用了三分之一的錢，就幫高鐵維持舊型機器的同時，再開發新的、功能更高階的模擬器，使高鐵駕駛在日後的訓練上，更節省成本，也能模擬各項突發狀況。

針對能量展示館，航空所表示，目前接受法人、團體、機關、學校的參觀函文申請。

航空所至今已開發出9類、多達超過400型各式模擬器。（記者吳哲宇攝）

