國防祕辛》我國向美爭取新型運輸機困難 曾推動自行研製中型運輸機

圖為國軍C-130H運輸機。（資料照）

〔記者吳哲宇／台中報導〕空軍原規劃以100餘億元台幣為現役20架C-130H運輸機進行性能提升，因美方重新評估後報價竟突破250億元大關，空軍總部評估後決定轉向爭取採購10架性能最先進的C-130J型運輸機，維持空中運補韌性戰力。而現今國軍在未取得C-130運輸機之前，航空所在台曾成功研發中型運輸機原型機1架，展現台灣能力。

由於美國1969年提供給我國空軍的C-119運輸機，在當時都是美國已經除役，封存在亞歷桑納州沙漠中多年，經檢整復飛後交給我國，又經歷十餘年運作的狀態。其間雖費盡心力維護，但仍顯老態，故障頻傳。因此空軍年年向美方爭取C-130型機的軍售案，直到1984年6美國政府終於宣布，出售12架C-130H運輸機給予我國。

請繼續往下閱讀...

圖為XC-2中型運輸機。（記者吳哲宇攝）

中科院人士透露，由於當年爭取美國售C-130困難，航空所依國防需求研製出中型運輸機XC-2，這架運輸機為上單翼、高翹機尾、後艙門設計，便於車輛、人員、器材運送，可乘38人或36名傘兵。於1978年10月31日出廠，1979年2月26日首飛，當時這架中型運輸機雖然只有研發原型機1架，完成19次飛試，惟該計畫於1980年前後因國防需求轉變而遭到終止，未能進入量產階段。且當年台灣面臨更嚴峻的空防壓力，有限的國防資源與人力需優先投入AT-3自強號高級教練機及後續經國號戰機（IDF）等關鍵戰機研發，使運輸機研製的優先順序被迫後移。

圖為XC-2中型運輸機。（記者吳哲宇攝）

事實上，這也並非航空所第一次成功研發運輸機，早在大陸時期，航空所就曾研發出研滑運一號運輸機XGC-1，以及中運一式運輸機。其中XGC-1為無動力以隱蔽方式進入敵後的運兵貨運兩用滑翔運輸機，該機除起落架、儀錶及操控系統外，全部採用竹木複合結構，甚是世界創舉。

圖為航空所在大陸時期研製的飛機，最下為運輸機。（記者吳哲宇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法